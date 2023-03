Fernando Alonso domina i social: dopo il Bahrein guadagna più followers di tutti

Il primo GP del Mondiale di F1 2023 è stato ormai archiviato, con non poco amaro in bocca per i tifosi Ferrari. A vincere il primo appuntamento del Bahrein è stato Max Verstappen su Red Bull, a trionfare davvero nel primo weekend di gara è stato però Fernando Alonso.

Il pilota spagnolo della Aston Martin ha chiuso un weekend a dir poco spettacolare con più di 40 anni sulle spalle: ha dominato le prove libere, si è difeso a più non posso in qualifica, ha conquistato un leggendario terzo posto dietro le due imprendibili Red Bull di Verstappen e Perez. Un podio arrivato ai danni di Carlos Sainz in primis, che non è riuscito a tenere dietro il campione spagnolo.

Fernando Alonso ha poi vinto il weekend sul fronte social: è stato il pilota che ha guadagnato più followers in assoluto nel corso di due settimane. Solo su Instagram il campione ha guadagnato 211.979 followers, più di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc - che si sono fermati rispettivamente a 206.035 e 160.079 followers. Anche se suona come una battuta amarissima, almeno in questa particolare gara social il monegasco in rosso è riuscito ad andare a podio - mentre in Bahrein, su pista, si è dovuto arrendere alla sua stessa Ferrari SF-23 (prima sfuriata di Leclerc ai box).

Continuando la Top 10 dei followers guadagnati nelle ultime due settimane, Carlos Sainz ha guadagnato un quarto posto con 105.424 followers, Max Verstappen solo quinto con 78.744 followers. La lista continua con Sergio Perez al sesto posto con 67.372 followers, George Russell al settimo con 62.437 followers, ottavo posto per Pierre Gasly con 58.952 followers, Lando Norris in nona posizione a 43.066 followers, Yuki Tsunoda decimo con 37.581 followers. Vedremo cosa succederà fra due settimane in Arabia Saudita…