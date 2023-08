Fernando Alonso 'Avrei potuto attaccare Verstappen, ma non sarei uscito vivo da Zandvoort'

Durante il GP d'Olanda a Zandvoort, Fernando Alonso ha scherzato riguardo alla possibilità di essere tenuto prigioniero se avesse superato Max Verstappen. Alonso si è posizionato come principale avversario di Verstappen durante la gara, raggiungendo il secondo posto dopo un errore di Sergio Perez della Red Bull verso la fine.

Dopo aver esercitato pressione su Verstappen nel primo giro in condizioni sempre più bagnate, Alonso è riuscito a non staccarsi troppo da Verstappen nemmeno durante gli ultimi giri dopo la bandiera rossa. Alonso ha riferito che ha preferito non rischiare il sorpasso alla fine a causa della popolarità del pilota olandese che correva in casa.

Con Alonso che si è ampiamente goduto gli applausi dei tifosi olandesi accorsi per Verstappen, ha detto che non avrebbe mai pensato di avere la possibilità di assaporare l'atmosfera dell'evento "simile a un festival" a Zandvoort.

“Due anni fa, quando questa gara è stata introdotta, pensavo che non avrei mai vissuto il podio di Zandvoort"

Alonso ha scherzato dicendo anche che sapeva che non sarebbe mai riuscito più a scappare da Zandvoort se avesse effettivamente superato Verstappen per prendere il comando e privarlo della vittoria in una gara simbolicamente così importante per lui.

Se da un lato Alonso festeggia quello che, a tutti gli effetti, è un trionfo, Ferrari invece non può dire lo stesso con l'ennesimo pasticcio accaduto ai box.

Uno strappo alla regola invece lo ha fatto Kimi Raikonen che ha recentemente dichiarato che quando correva in formula 1 partecipava anche a competizioni di motocross di nascosto.