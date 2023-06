Fernando Alonso, l'asta per la sua Ferrari Enzo è stata un flop: prezzo troppo alto?

Pochi giorni fa Fernando Alonso ha messo all'asta la sua Ferrari Enzo. La splendida hypercar del Cavallino Rampante era una delle portate principali della Monaco Car Auctions: peccato che nessuno l'abbia acquistata.

Come mai? La casa d'asta e lo stesso Fernando Alonso, che di recente ha ricevuto un'Aston Martin DBX, avrebbero fissato un prezzo un po' elevato. Si mormora infatti che il pilota puntasse ad ottenere almeno 4,2 milioni di euro, una cifra giudicata evidentemente fuori mercato.

Il prezzo medio di una Ferrari Enzo è infatti di circa 2/2,5 milioni di euro ma il pilota ha voluto sparare alto precisamente per due motivi. Prima di tutto per una questione di cuore, visto che il bolide di Maranello è di sua proprietà da più di 11 anni, e non è mai stato ceduto. C'è quindi un doppio valore, quello della firma di prestigio e quello di avere un unico proprietario.

Secondariamente, si tratta della vettura Telaio 1, altra qualità che secondo Alonso e i battitori dovrebbe giustamente far salire il prezzo. Ecco perchè il prezzo di partenza è stato fissato a 4,2 milioni di euro, più o meno fra gli 1,5 e i 2 milioni di euro in più rispetto al prezzo medio.

Niente da fare però, alla fine gli acquirenti non si sono fatti convincere, nonostante la Ferrari Enzo fosse di fatto immacolata, tenendo conto che aveva sul contachilometri solamente 4.800 km, praticamente nuova.

L'azienda del Cavallino Rampante decise di produrre solamente 400 esemplari della Ferrari Enzo, e una volta uscita dalla fabbrica costava solamente 600mila euro. Si tratta di un prezzo ridicolo tenendo conto che oggi le hypercar superano abbondantemente i due milioni di euro, ma allora, stiamo parlando del 2002, le quotazioni erano ben differenti.

Sotto il cofano un possente motore V12 aspirato da 6,0 litri con una potenza di 651 cavalli a 7.800 giri al minuto, numeri davvero da brividi.