Fernandez 'Valentino Rossi su una Ducati oggi andrebbe a podio'. Wildcard per il Dottore?

Ha sorpreso tutti (o forse neanche più di tanto), l'ottimo weekend di Dani Pedrosa, Wildcard con KTM a Misano Adriatico. Lo spagnolo ha chiuso le qualifiche al quinto posto, ottenendo poi un quarto posto nella Gara Sprint e un quinto nel Gp di ieri.

Numeri decisamente importanti a conferma di quanto lo spagnolo sia ancora uno dei migliori, nonostante si sia ritirato cinque anni fa. La prestazione super di Dani Pedrosa che dopo lo show ha 'rivalutato' Rossi e Capirossi e i numeri che facevano alla sua età, è stato uno degli argomenti più caldi nel paddock di Misano e anche Raul Fernandez, 22enne spagnolo del team Gresini, ne ha parlato.

Il giovane madrileno ha tirato in ballo il Dottore, dicendo: “I colleghi del team dovrebbero essere preoccupati che li batta con la stessa moto – le parole riferite a Padrosa che poi aggiunge - l’ho sempre detto, è un mito. Sicuramente se Valentino Rossi salisse su una Ducati farebbe altrettanto o meglio”.

Tenendo conto che Pedrosa è giunto quarto e quinto, meglio vorrebbe dire il podio o comunque sfiorarlo. “Onestamente – ha proseguito - penso che alla fine abbiano vissuto e lavorato per molti anni. Ogni volta che saliranno su una moto continueranno ad andare veloce”.

Mowmag ha ricordato come pochi giorni fa, proprio Valentino Rossi avesse toccato l'argomento Wildcard dicendo in maniera ironica: “Mi chiedono sempre quando torno per fare una wildcard, ormai rispondo che la farò”. Guido Meda aveva quindi incalzato il numero 46 circa i suoi tempi attuali rispetto ai colleghi dell'Academy: “Ah, circa un secondo (di distanza ndr). Ma non è male, eh!”.

Già, niente male: chissà che alla fine Rossi non decida realmente di tornare in sella ad una moto, magari proprio una Ducati su un circuito italiano come il Mugello o Misano, dove è sempre stato un bagno di folla di colore giallo fosforescente. Sarebbe un evento memorabile e anche dal punto di vista del marketing siamo certi attirerebbe un bel po' di sponsor: non ci resta che incrociare le dita e sperare.