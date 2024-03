Fermato col SUV a 218 km/h sulla Sassari-Olbia: 'Mi piace correre'

Un automobilista è stato fermato dalla Polizia stradale di Sassari sorpreso mentre sfrecciava a una velocità di 218 km/h lungo la statale Sassari-Olbia. L'uomo è stato fermato immediatamente dagli agenti, e, sorprendentemente, la sua unica giustificazione è stata: "mi piace correre".

Questo comportamento imprudente gli è costato caro: patente ritirata e sospesa per un anno, e se verrà trovato recidivo il documento gli verrà definitivamente revocato. Complessivamente, la Polizia stradale di Sassari, ha sottolineato la gravità di queste azioni, evidenziando che negli ultimi tempi sono state contestate ben 32 violazioni per eccesso di velocità e ritirate altrettante patenti di guida. Queste infrazioni hanno comportato l'applicazione della sospensione della patente fino a 12 mesi e sanzioni amministrative di oltre 800 euro. Sono state inoltre contestate 28 violazioni per mancanza di copertura assicurativa e 12 per guida in stato di ebbrezza alcolica. Questi dati sottolineano l'importanza dei controlli stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Oltre a questo caso, diversi altri episodi di violazioni sono stati registrati dagli agenti nei giorni precedenti. Un'altra situazione preoccupante riguarda un'automobile che era stata rilevata dall'autovelox mentre viaggiava a una velocità di 187 km/h, mettendo a rischio la sicurezza stradale e quella degli altri utenti della strada. qualche tempo prima era stato anche segnalato il caso di una giovane ragazza, fermata per un controllo, la quale è risultata positiva all'alcoltest con un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al limite consentito.

La Polizia stradale di Sassari ha anche provveduto tempestivamente nell'intensificare i controlli sul trasporto di animali vivi, scoprendo una serie di violazioni legate al sovraccarico e a diverse irregolarità nelle documentazioni. Insomma, pare che nella provincia sarda si assisterà a una sempre maggior presenza delle forze dell'ordine (se ricordate, questa estate vi abbiamo parlato del tragico incidente che coinvolse una Ferrari, una Lamborghini e un camper, sempre in Sardegna).

Proprio ieri vi abbiamo anche parlato di un ragazzo che ha avuto la brillante idea di percorrere l'autostrada A4 in corsi d'emergenza col suo monopattino elettrico. Anche in queste particolari casistiche, si è registrato un incremento delle azioni sconsiderate da parte dei possessori di tali veicoli.

