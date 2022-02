Fermato dalla polizia perché senza targa anteriore sulla Bugatti Chiron Super Sport 300+

Sulla vostra auto avete la targa anche all'anteriore? Ovviamente si, poiché in tutta Europa è obbligatorio averla sia sul frontale che al posteriore, non è così invece in gran parte degli Stati Uniti e in Canada, salvo alcuni Stati e Province. È una regola che vale anche se circolate con una Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Parliamo di una hypercar eccezionale che costa 3,5 milioni di euro, una delle vetture stradali più veloci mai costruite, che a causa del suo design aggressivo (pensato per sfruttare ogni spostamento d'aria) non ha un vero e proprio alloggiamento per la targa anteriore. I proprietari europei solitamente chiudono un occhio e la sistemano comunque per non farsi sanzionare dalla polizia, gli agenti londinesi ne hanno invece beccato una sprovvista.

Un cittadino europeo è stato infatti fermato dalla polizia perché non aveva la targa anteriore alla sua Bugatti Chiron Super Sport 300+. Al mondo di queste vetture ne esistono appena 30 e del prezzo abbiamo già parlato sopra, immaginiamo dunque che pagare la multa di 120 euro per il proprietario dell'auto non sia un problema... La storia è raccontata nel video YouTube caricato dal canale TheTFJJ che trovate in questa pagina. Ma cos'è in grado di fare una vettura simile? Vanta un sovrannaturale motore W16 dal sound inconfondibile, capace di raggiungere i 440 km/h (a proposito: guardate questa Bugatti a 417 km/h sulle autostrade tedesche).

Non avete 2-3 milioni di euro per comprare una vera Bugatti? C'è chi si è costruito una replica Bugatti nel cortile di casa, con risultati eccellenti.