Fermata produzione Kia Stinger nel Regno Unito: ci si prepara all'addio?

La Kia Stinger abbandonerà il mercato internazionale? Le indiscrezioni relative allo stop della produzione nell’aprile 2023 già vedono i primi segnali nel Vecchio Continente, in quanto il marchio sudcoreano interromperà la produzione di Stinger nel Regno Unito nelle prossime settimane, preparandosi al lancio della EV6 GT elettrica.

Stando a quanto ripreso anche dai colleghi di Motor1, dopo soltanto quattro anni di vendita in tutto il mondo la berlina sportiva si prepara a salutare la terra inglese. A dichiararlo è stato lo stesso presidente e CEO di Kia UK, Paul Philpott, il quale ha definito la Stinger un “momento trasformativo” per la casa automobilistica e una “audace dichiarazione di intenti per il marchio”.

Del resto, osservando i dati si notano dettagli non indifferenti, a partire dalle vendite record nel paese d’origine: a oggi, difatti, Kia Stinger è il modello più venduto in Corea del Sud dal marchio. Ciononostante, il continuo calo di vendite nel corso del tempo ha fatto scendere i numeri dalla media di 13.000 unità immatricolate ad appena un migliaio circa, poco più o poco meno a seconda dei mesi.

È dunque inevitabile la necessità di concludere la produzione, lasciando spazio al nuovo EV6 GT elettrico che approderà nel Regno Unito entro la fine dell’anno. Ad ogni modo, Kia interromperà le vendite e concluderà tutti gli ordini dei clienti esistenti; la produzione al momento continuerà in Corea del Sud, e la vendita resterà attiva nel resto del Vecchio Continente.

