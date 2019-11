Si ferma nel bel mezzo dell'autostrada e scatena un tamponamento: una Tesla registra tutto

Viaggiare in autostrada comporta delle regole comportamentali ben precise, che valgono la sicurezza di se stessi e degli altri. Una di queste è certamente quella di non fermarsi nel bel mezzo di una carreggiata, manovra pericolosissima come dimostra il video di oggi proveniente da una TeslaCam.

Il filmato arriva dalla Florida e vede un grosso pickup fermarsi proprio nel bel mezzo della carreggiata. L’auto ha quasi certamente sbagliato l’uscita, trovatasi lontano dallo svincolo ha così cercato di prendere il giusto tempo e attraversare, senza calcolare come questa sia un’azione assolutamente errata e pericolosa.

Chi viaggia in un momento in cui il traffico non è congestionato non si aspetta di certo di trovare un’auto bloccata lungo la corsia, bastano infatti pochi secondi per far scattare un tamponamento. La beffa è stata doppia, poiché il Pickup “colpevole” non ha subito danni in tutto ciò, l'incidente è avvenuto alle sue spalle.

Purtroppo non è la prima volta che avviene un incidente simile, forse "l’apoteosi della pessima guida" si può vedere nel video in basso, ormai un evergreen che ricorda a tutti noi cosa non bisogna assolutamente fare lungo un’autostrada. E se si sbaglia uscita? Meglio aspettare la successiva, altrimenti si rischia di mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri.