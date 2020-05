Queste fenomenali immagini sono state ricreate tramite i LEGO

La fotografia automobilistica è una delle attività probabilmente più colpite dalla pandemia di Coronavirus. I mattoncini LEGO però non pare abbiano subito più di tanto le misure restrittive, anche perché assemblarli può risultare essere una delle cose più divertenti da fare quando si è costretti in casa.

Unendo queste due cose arriviamo a Domic Fraser, un fotografo professionista il quale, invece che immortalare Porsche come suo solito, ha ricreato alcune scene davvero fantastiche attraverso i mattoncini più famosi al mondo. Dando un'occhiata alla galleria di immagini in calce potreste notare la linea di partenza del Goodwood Festival of Speed, una Porsche 911 in volo, una 919 Hybrid ai box e tante altre rappresentazioni, portate alla luce con un dinamismo eccezionale.

Tra queste ci ha colpito in moto particolare la 917 al Goodwood, dove motion blur e LEGO si fondono per un risultato invidiabile:"Il blur deriva dall'elevato tempo di esposizione e da una camera montata su un carrello che si muove in anticipo rispetto alla 917, proprio come si farebbe a dimensione naturale. Per assicurarmi che tutto resti a fuoco, ho legato un pezzo di nastro tra la 917 e la camera mobile in modo tale che le due si muovessero esattamente alla stessa velocità. Dopodiché ho semplicemente rimosso il rimorchio improvvisato attraverso un software di editing."

Così Fraser ha descritto la sua operazione. Tornando alla 911 volante, ecco gli escamotage utili a realizzare la scena:"Quando un'auto salta nella vita reale, le ruote fuoriescono dai passaruota scendendo insieme alle sospensioni. I modellini LEGO non hanno alcuna molla o ammortizzatore e quindi, per far apparire le ruote più in basso, ho costruito un secondo "falso" suolo. E' bastato tenere sospesa la macchina con qualche filo, che ho rimosso dopo usando Photoshop, e premere il pulsante di scatto della camera. Questi piccoli dettagli non sono facili da notare all'inizio, ma fanno tutta la differenza del mondo in una ricreazione realistica."

Insomma, il talento e l'ingegno possono portare a risultati fantastici, e per ammirarli vi lasciamo alla galleria in fondo alla pagina. Prima però, per restare in tema, vi rimandiamo a due kit LEGO davvero interessanti. Il primo riguarda il set rally Martini Lancia, mentre per il secondo l'arrivo sul mercato è imminente: si tratta della prima Lambogrhini LEGO Technic, la Sian.