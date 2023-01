Fenomenale drag race tra veicoli a tre ruote: dalla BMW Isetta al Piaggio Ape

Secondo voi la squadra di carwow poteva iniziare il nuovo anno con una drag race che passasse in sordina? Ovviamente no, ma invece di proporre sfide a base di hypercar contro MotoGP o altro, questa volta ha radunato una serie di veicoli a tre ruote, tra i quali figurano modelli diventati vere e proprie icone della mobilità o di interi paesi.

Sulla linea di partenza troviamo dunque una selezione di tricicli tutt’altro che prestanti o dal sound capace di far venire la pelle d’oca, ma simpatici nel loro aspetto così originale e diverso dal solito. Sono in totale cinque le sfidanti, a partire dalla Regal, prodotta da Reliant Motor Company nel Regno Unito, dal 1953 al 1973, ovvero una piccola vettura - qui in formato van - che sul davanti monta una sola ruota sterzante e che sotto al cofano dispone di un motore da 848 cc accreditato di 37 cavalli, che di fatto al rendono la più potente del gruppo.

A seguire troviamo l’auto più piccola del mondo, ovvero la Peel P50, una mini auto con motore da 50 cc e appena 4,2 CV, affiancata dall’iconico TukTuk, il mezzo di locomozione più utilizzato in Thailandia, che fa il verso ad una leggenda italiana, ovvero il Piaggio Ape, il mitico tre ruote nostrano diventato famoso in tutto il mondo. Ed infine c’è la BMW Isetta, l’unica vettura del gruppo che permette l’accesso all’abitacolo direttamente dal frontale, che si apre come una grande portiera.

Come detto in apertura, si tratta di una sfida ricca di fascino e originalità, dunque se siete alla ricerca di sound clamorosi e prestazioni da capogiro, vi consigliamo di seguire la drag race tra Audi R8 e Audi Quattro S1 Gruppo B da rally.