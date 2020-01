Le fenomenale collezione d'auto di James Hetfield, leader dei Metallica

James Hetfield è uno dei volti più conosciuti e apprezzati della storia contemporanea della musica, non solo è il leader dei Metallica, ma è anche un grandissimo appassionato di automobili. La sua collezione privata è semplicemente fenomenale.

Ora dieci delle sue auto più iconiche saranno esposte in una mostra che si chiama Recaimed Rust: The James Hetfield Collection. Sarà in esposizione al Petersen Automotive Museum di Los Angeles.

Sono soprattutto veicoli del secolo scorso, bellezze di un'altra epoca che si contraddistinguono per avere una storia interessante, oltre che diverse customizzazioni speciali. Ad esempio nell'esibizione sarà esposta il "Grinch", l'auto personalizzata di Rick Dore (una Oldsmobile del 1952). Ci sarà anche la Slow Burn, una Auburn Roadster del 1936, oltre che la Iron Fist, una Ford personalizzata del 1936.

Auto semplicemente uniche, di quelle che è difficile trovare normalmente perfino nei musei più peculiari.

Recaimed Rust: The James Hetfield Collection sarà anche l'occasione per far incontrare il mondo delle automobili con quello del Metal: saranno esposti anche diversi oggetti personali di Hetfield, tra cui diverse chitarre elettriche usate dal frontman durante la sua carriera. Alcuni di questi saranno venduti durante un'asta di beneficenza.

La mostra parte il 30 gennaio, e segnerà il ritorno di James Hetfield sulla scena pubblica dopo diversi mesi di riabilitazione.