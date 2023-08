Felipe Massa reclama il mondiale perso nel 2008: vuole portare la FIA in tribunale

Ricordate cos’è successo in Formula 1 nel 2008? Se siete dei ferraristi incalliti, ricorderete sicuramente il finale al cardiopalma con un solo punto a dividere Lewis Hamilton da Felipe Massa. Il titolo piloti è andato alla McLaren Mercedes, una sconfitta che Felipe Massa non riesce ancora a digerire - motivo per cui vuole andare in tribunale.

15 anni non sono abbastanza per metabolizzare una sconfitta, per quanto cocente possa essere stata? A quanto pare no... Felipe Massa ancora pensa al mondiale andato in fumo nel 2008 e ora - come riporta la Reuters - l’ex pilota Ferrari vuole chiarire la questione con la FIA. Massa ha scritto una lettera indirizzata al numero 1 della F1 attuale, ovvero Stefano Domenicali, e a Mohammed Ben Sulayem.

Otto pagine in cui il campione spiega perché il Crashgate dell’epoca gli è costato successivamente decine di milioni di euro in mancati bonus e sponsorizzazioni. Sembra che Massa voglia più che altro un risarcimento per ciò che è successo, e per il denaro che ha perso, non tanto per ribaltare il risultato sportivo che lo ha visto al secondo gradino del podio generale. Nella lettera, inviata da un studio legale londinese, si può leggere: “Semplicemente, il signor Massa è il legittimo vincitore del campionato piloti del 2008. La F1 e la FIA hanno ignorato i fatti che lo hanno portato a perdere quel titolo”. Parole pesanti che ipotizzano una vera e propria “cospirazione” ai danni del pilota, messa in atto da uomini con un grande potere in seno alla F1 e alla FIA.

Ricordiamo velocemente che lo scandalo Crashgate si riferisce al GP di Singapore del 2008, quando Nelson Piquet Jr. ammise in qualche modo di aver creato appositamente un incidente per far uscire la Safety Car e favorire la strategia di Fernando Alonso. L’incidente ha compromesso la gara di Felipe Massa, capace di terminare solo in P13 a zero punti. Anche grazie a questo avvenimento Lewis Hamilton è riuscito a vincere il campionato piloti grazie a un solo punto di scarto.

Ma come mai Felipe Massa si è scagliato solo ora contro la FIA e la F1? Si è tornati a parlare di questa questione all’inizio del 2023, in seguito a dei commenti di Bernie Ecclestone, all’epoca capo supremo del circus. Secondo il top manager, all’epoca c’erano abbastanza informazioni per investigare sul caso ed eventualmente annullare la gara di Singapore. Ecclestone avrebbe detto queste parole a F1 Insider lo scorso mese di marzo 2023, motivo per cui solo ora Massa ha deciso di andare più a fondo.

I legali del pilota depositeranno la denuncia presso il tribunale entro 14 giorni, a meno che dalla FIA non arrivi una risposta ufficiale ed esaustiva. Nel caso in cui la FIA dovesse disattendere le attese del pilota e dei suoi legali, si porterà comunque tutto in tribunale.

