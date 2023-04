Felipe Massa e il mondiale Formula 1 2008 rubato: 'Sto pensando di andare per vie legali'

Felipe Massa sta valutando se vi sia la possibilità di agire per vie legali in merito a quanto accadde durante il mondiale di Formula 1 2008, che di fatto gli fu rubato. A sganciare la bomba era stato poche settimane fa Ecclestone che disse: “L'unico con 7 titoli è Michael Schumacher”.

Il riferimento è a quanto accadde durante il Gran Premio di Singapore del 2008 e l'incidente innescato volontariamente da Nelson Piquet junior su Renault. L'ingresso della safety car permise a Fernando Alonso, compagno di squadra del brasiliano, di vincere la gara penalizzando fortemente Massa anche a seguito di un pit stop fallimentare.

Alla fine quel campionato si concluse con il rocambolesco show in Brasile e il vantaggio di un solo punto per Hamilton che permise all'inglese di laurearsi campione del mondo. Già all'epoca Massa chiese alla FIA di annullare il risultato del Gran Premio ma alla fine si decise di non modificare nulla in quanto stando alle indagini effettuare, sia Piquet quanto Alonso erano all'oscuro dei piani del team.

Sulla scia dei recenti commenti di Ecclestone, Massa pensa comunque che qualcosa possa cambiare, anche perchè le dichiarazioni dell'ex numero uno del Circus sono state decisamente forti: “Felipe Massa è stato derubato del titolo del 2008 - ha ammesso l'ex patron della Formula 1 - avremmo dovuto cancellare la gara di Singapore. Io e Max Mosley avevamo informazioni per indagare sull’accaduto, ma decidemmo di non farlo per proteggere lo sport da un grande scandalo”. Mai prima d'ora il manager inglese si era espresso in maniera così netta su quanto avvenne in Asia, rappresentando quindi una sorta di aggravante.



Parlando con Motorsport.com Massa ha spiegato: “C'è una regola che dice che quando si decide un campionato, dal momento in cui il pilota riceve il trofeo del campione, le cose non possono più essere cambiate, anche se è stato dimostrato un furto. All'epoca i legali della Ferrari mi hanno parlato di questa norma. Siamo andati da altri avvocati e la risposta è stata che non si poteva fare nulla. Quindi ho logicamente creduto in questa situazione. Ma dopo 15 anni, sentiamo l'ex proprietario della Formula 1 dire di non aver fatto nulla per non infangare il nome della F1 e ciò è molto triste: il risultato di quella gara doveva essere cancellato e avrei vinto il titolo".

L'ex pilota della Ferrari ha aggiunto: "Sono stato quello che ha perso di più con questo risultato quindi stiamo cercando per capire se sia possibile muoversi. Intendo studiare la situazione; studiare cosa dicono le leggi e le regole. Dobbiamo avere un'idea di ciò che è possibile fare".

Secondo Felipe Massa, che nel suo parco macchina vanta anche una Ferrari nera, la soluzione più giusta sarebbe quella di annullare la gara e togliere il titolo ad Hamilton: “Abbiamo già visto accadere situazioni simili in altri sport, come Lance Armstrong che si è dimostrato dopato, e ha perso tutti i titoli. Qual è la differenza?". Difficile comunque che ciò accada.