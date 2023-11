Felipe Massa contro la FIA: 'Non voglio soldi, devono proclamarmi campione'

Felipe Massa è stato senza alcun dubbio un grande protagonista della Formula 1 dei primi anni 2000, la sua carriera però è stata sporcata dalla stagione 2008 che non gli ha concesso il titolo mondiale per un solo punto. Un titolo a cui Massa aspira ancora: vediamo quali novità ci sono sull’azione legale annunciata.

Il pilota brasiliano ha rilasciato un’intervista a RacingNews365 per parlare a cuore aperto dell’azione legale che avrebbe intrapreso contro alcuni protagonisti dell’epoca, al fine di ottenere sulla carta il titolo mondiale. Massa avrebbe del rancore soprattutto nei confronti del direttore di gara Charlie Whiting, dell’ex presidente FIA Max Mosley e ovviamente Bernie Ecclestone, all’epoca capo supremo dell’intero circus. Nello specifico Ecclestone ha detto della questione che Massa sarebbe solo alla ricerca di soldi, il pilota però ha smentito tutto a RacingNews365.

Massa ha ribadito che non è assolutamente interessato a ottenere denaro, chiede soltanto che sia formalmente dichiarato Campione del Mondo 2008, 15 anni dopo la chiusura della stagione. Il team legale del campione sta soltanto cercando di capire cosa sapevano Ecclestone, Whiting e Mosley all’epoca dei fatti, in questo modo si verrebbe a scoprire se il brasiliano abbia avuto un trattamento di sfavore oppure no.

Il timore dei tifosi è che il caso di Felipe Massa possa creare un pericoloso precedente in F1, ogni campionato potrebbe avere delle “zone grigie” capaci di spegnere la passione nel pubblico, il pilota però ha detto: “Non penso possa succedere questo. Il campionato 2008 è stato un caso unico, la vittoria di quell’anno potrebbe essere dipesa da un errore di valutazione da parte dei funzionari dell’epoca. Il mio caso è legato a una potenziale manipolazione, a una sorta di sabotaggio, non ci sono altri casi simili”.

Ricordiamo che i sospetti di Massa sono scaturiti dopo alcune recenti dichiarazioni di Bernie Ecclestone, motivo per cui si è tornati a parlare del caso 15 anni dopo. Ora che l’azione legale è stata intrapresa, la prossima grande scadenza riguarda il 15 novembre prossimo, con la FIA e il Formula One Management (FOM) che dovranno consegnare i documenti richiesti dal team legale di Massa. Come pensate andrà a finire questa vicenda?