Felipe Massa chiama Ferrari per il titolo 2008: 'E' mio, Maranello mi aiuti'

Felipe Massa è convinto che il titolo di campione del mondo di Formula 1 del 2008 sia suo e lo ha ribadito in occasione di un'intervista recente rilasciata al Tg1, il telegiornale di Rai Uno.

Il pilota brasiliano ex Ferrari, colloquiando con il giornalista ha spiegato: “Ho una certezza: quel titolo è mio ed è il 16° titolo piloti della Ferrari, ho ingaggiato un team di legali molto forti”.

Massa è intenzionato ad andare fino in fondo, sicuro che se non ci fosse stato il famoso “crash gate” durante il Gp di Singapore, avrebbe vinto il campionato battendo Lewis Hamilton.

Una vicenda che sta appassionando anche i tifosi e domenica scorsa a Monza è apparso uno striscione con scritto “Massa campione del mondo 2008”, poi fatto rimuovere sembra dalla FIA. Massa ha proseguito, parlando sempre al Tg1: “Lotteremo fino alla fine per ottenere giustizia in questo sport. Non capisco perché un caso di manipolazione non possa essere verificato nel modo giusto, anche se un anno, due anni o 15 anni dopo“.

Secondo il brasiliano anche la Ferrari dovrebbe lottare al suo fianco per ottenere il titolo: “In questo momento non ho ancora avuto il supporto della Ferrari, ma mi aspetto un aiuto da loro. Sono ottimista: lotterò per la giustizia fino alla fine”.

Formulapassion.it ricorda le dichiarazioni di Frederic Vasseur arrivate in occasione del recente Gp di Zandvoort. Il team principal Ferrari è apparso alquanto neutrale sulla vicenda: “Come potete immaginare non voglio fare alcun commento su questa vicenda perché ho un buon rapporto con tutte le parti interessate, è piuttosto complicato perché le circostanze erano del tutto eccezionali. Più in generale, e non per quanto riguarda Felipe, stiamo cercando di spingere la FIA a far sapere il risultato dell’evento alla bandiera a scacchi. Non mi piace l’idea cambiare il risultato della gara neppure 15 minuti dopo la bandiera a scacchi“.

Ad accendere la miccia fu poche settimane fa Bernie Ecclestone, che disse che l'unico con 7 titoli è Michael Schumacher alludendo al fatto che Hamilton avesse vinto il primo mondiale proprio nel 2008 grazie ad un "aiutino".