Felipe Massa: '2008? Piloti non parlano perchè hanno paura, Hamilton prima o poi parlerà'

L'ex pilota Ferrari, Felipe Massa, è tornato ad 'attaccare' la FIA spiegando di volere il titolo e di non essere interessato ai soldi. Il riferimento è ovviamente a quanto accaduto a Singapore durante il mondiale del 2008, il famoso crash gate che segnò in maniera importante la stagione di Formula 1 di 15 anni fa.

La figura dell'ex Ferrari sta diventando scomoda per i vertici della Federazione Internazionale, alla luce della battaglia legale che lo stesso sudamericano sta portando avanti per ottenere appunto il titolo, ma in ogni caso il brasiliano ha smentito che non sarà a Interlagos per il Gp.

“Da ambasciatore mi è stato chiesto di non andare a Monza – ha raccontato nelle scorse ore a F1Planet - e sarei dovuto andare anche in Giappone. A Interlagos sono stato invitato effettivamente, ma non per lavorare, come ospite”, confermando quindi solo in parte i rumors circolanti in settimana. “Penso che ci andrò. Sono stato invitato e ho ricevuto un invito da Stefano Domenicali per me e la mia famiglia”.

Massa sembrerebbe per ora da solo in questa sua battaglia e durante la conferenza stampa i piloti hanno preferito non commentare la questione del crash gate e la vicenda legale dell'ex Ferrari. “Ho molto supporto a dire il vero – chiarisce Massa - ho molto supporto da parte dei piloti e anche delle persone a casa, ovunque vada, in aeroporto, al ristorante, nei centri commerciali, al supermercato, ovunque vada le persone mi fermano e mi incitano dicendo che devo lottare per avere giustizia”.

E ancora: “Quello che sto facendo è lottare per ottenere giustizia, non è stato corretto quello che è successo”. Sul silenzio dei piloti Massa ha una sua teoria: “Capisco che tante persone, a volte, preferiscono non parlare, preferiscono non commentare. Forse perché hanno paura di qualcosa legato a questo mondo, ma non ho dubbi, ho un supporto enorme anche da parte delle persone comuni”.

Su eventuali contatti con Lewis Hamilton, fresco di rinnovo con Mercedes, Massa precisa: “Non ho avuto nessun contatto con lui, ma tutto ciò che stiamo facendo non è contro Lewis. Rispetto davvero Lewis come pilota per tutto quello che ha fatto, è uno dei migliori piloti nella storia della Formula Uno ma quello che sto facendo è contro il risultato di una gara manipolata. Nel momento della gara in cui è avvenuta la manipolazione ero in testa”. Quindi sul campione di Stovenage ha aggiunto: "Mi piace molto come pilota e sta facendo molte cose in merito a cause giuste. E proprio per questo prima o poi dovrà parlare di quanto accaduto".

Felipe Massa si dice fiducioso di poter ottenere il titolo: “Quello che posso dire è che il team che lavora per me è molto professionale. Sono molto fiduciosi, credono in quello che mi è successo”.