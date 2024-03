Fedez, nuovo bolide in garage, una Ferrari Roma Spider: 'È la prima consegnata in Italia'

Fedez si è regalato un nuovo bolide: se ogni tanto ricompensarsi fa bene allo spirito, il rapper italiano ha fatto una scelta molto apprezzabile per tutti gli appassionati di auto sportive. Egli infatti ha appena rivelato, attraverso delle storie su Instagram, il suo nuovo acquisto: una bellissima Ferrari Roma Spider di colore azzurro chiaro.

Fedez ha inoltre annunciato con orgoglio di essere il primo in Italia a ricevere questo esclusivo modello. Nelle sue stories, il rapper ha condiviso la gioia dell'acquisto, accompagnato dal padre Franco Lucia, il quale ha avuto il privilegio di essere il primo a provare la vettura. Scherzando, Fedez ha commentato che il padre sembra essere più entusiasta di lui e che probabilmente la guiderà molto spesso.

Una delle caratteristiche distintive della Ferrari Roma Spider è il tetto removibile in tessuto, un dettaglio che non si vedeva su una Ferrari dagli anni '60. Fedez ha rivelato che è stato proprio suo padre a configurare la vettura, scherzando inoltre sul fatto che egli se l'è fatta su misura per lui e non per il figlio.

Della Ferrari Roma Spider vi abbiamo parlato in un articolo più approfondito. Vi basti ricordare che stiamo parlando di una vettura che monta un motore V8 biturbo da 3.855 cc, capace di generare 620 CV e una coppia massima di 760 Nm. Le prestazioni sono davvero impressionanti, con una velocità massima che supera i 320 chilometri all'ora, uno sprint da 0 a 100 chilometri all'ora coperto in soli 3,4 secondi e uno 0-200 chilometri all'ora in 9,7 secondi.

Con la rimozione dai listini della Ferrari Roma "standard", in seguito alla fine del suo ciclo vitale, la Roma Spider, ad ora, rimane l'unica versione acquistabile di questo modello (almeno in rete ufficiale Ferrari). Una delle caratteristiche che contraddistinguono la Roma Spider è la velocità di apertura del tettuccio e della sua praticità: il tempo impiegato per aprire il tetto della supercar è di soli 13,5 secondi, e questa operazione può essere eseguita anche durante la guida fino a una velocità di 60 chilometri all'ora. Insomma, un vero gioiello di ingegneria e prestazioni, che sicuramente farà la gioia di Fedez e di tutti gli amanti delle auto sportive di lusso.

