Federcarrozzieri insorge: 'Troppe fake sulle auto elettriche, non sono a rischio incendio'

Nelle ultime settimane le auto elettriche sono tornate sul banco degli imputati, a seguito dell'incidente dell'autobus green avvenuto a Mestre, tragedia che ha causato la morte di 21 persone, quasi tutti giovani e giovanissimi.

Noi l'abbiamo chiamata Elettroautofobia, la moda di dare la colpa all'elettrica ad ogni incendio che si verifica sulla faccia della terra, e tale tendenza assolutamente infondata ha fatto insorgere anche Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha cercato di fare chiarezza.

"Il tema delle auto elettriche - spiegano - tiene sempre più banco in Italia e in Europa, e ha aperto un dibattito politico ed economico che genera un flusso di informazioni enorme su web e social network, dove spesso però vengono veicolate fake news in grado di modificare le scelte e i comportamenti degli automobilisti".

I carrozzieri del nostro Paese hanno quindi fatto un elenco di ben 10 fake news e falsi miti, sfatandoli tutti: “Non è vero – scrivono ad esempio - che le auto elettriche prendono fuoco facilmente: presentano il medesimo rischio di incendio delle auto a motore termico, e al pari degli altri veicoli devono superare dei controlli specifici", sottolineando come le auto più a rischio siano semmai quelle ibride.

Un punto su cui tra l'altro anche noi avevamo già fatto chiarezza, sottolineando come le auto elettriche non prendano fuoco più delle altre, ricordando comunque che in quei casi in cui gli EV si incendiano, spesso e volentieri è difficile domare il fuoco.

Un altro falso mito è quello dell'auto elettrica che inquina, e in questo caso Federcarrozzieri precisa: “Emette in media il 69% in meno di CO2 in atmosfera rispetto ad una vettura a gasolio". Sullo smaltimento delle batterie, invece, viene sottolineato che al contrario di quanto si pensi "possano essere riciclate ad esempio per creare unità di stoccaggio per impianti fotovoltaici".

E smentite anche altre fake news come la scarsa autonomia, le batterie non in garanzia o che perdono velocemente la loro efficienza, e i costi di ricarica elevati. Sia chiaro, sul totale del parco circolante di EV sicuramente ci sarà qualche auto elettrica che avrà problemi, ma ciò deriva da un difetto di fabbrica e lo stesso si può ovviamente dire anche per tutte le altre motorizzazioni.

Se ci si sofferma solo sul quel caso rispetto ai milioni di vetture green circolanti, a quel punto si alimentano solo fake news: come si suol dire sempre, mai generalizzare.