A febbraio la nuova monoposto Ferrari di Formula 1: come seguire il live streaming

Sembra passato pochissimo tempo dalla presentazione della nuova Ferrari SF90 e della sorella minore SF90 Stradale, eppure è già arrivato il momento di vedere una nuova monoposto del cavallino rampante.

Segnate la data in calendario: il prossimo 11 febbraio alle 18:30, nello storico Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia, si terrà l'evento di lancio della nuova monoposto di Formula 1 per la stagione 2020. Certo non tutti gli appassionati della scuderia di Maranello riusciranno a ottenere un posto in teatro, sia per motivi di disponibilità che territoriali, motivo per cui Ferrari trasmetterà in diretta streaming l'evento sulle sue piattaforme digitali.

L'evento integrale sarà trasmesso sulla Pagina Facebook Ufficiale di Ferrari, mentre su Instagram e Twitter si potranno vedere gli highlights a fine presentazione.

La scelta della città di Reggio Emilia non è certo casuale, si tratta infatti del luogo dove 223 anni fa è nato il nostro classico tricolore, adottato come bandiera d'Italia dopo l'unificazione. La nuova monoposto di Formula 1 del cavallino, che nella stagione in arrivo sarà guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc, scenderà in pista la settimana successiva alla presentazione nei test pre-stagionali in programma sul circuito di Barcelona-Catalunya, a Montmelò, in Spagna. Manca dunque davvero poco per vedere in azione la nuova Ferrari F1, riscaldate i motori...