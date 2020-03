FCA sfida il Coronavirus: la Nuova Fiat Tipo More si paga a settembre

Se appena un anno fa ci avessero raccontato questo marzo 2020, da passare da reclusi in casa, probabilmente ci saremmo fatti una grassa risata. Il Coronavirus invece ci ha fatto uno sgambetto inaspettato e ora svariati settori economici sono completamente in pezzi. Forse anche per questo Fiat ha pensato a una nuova promo valida fino al 31 marzo.

Potrebbe infatti essere un buon momento per prenotare e fermare il prezzo di una Nuova Fiat Tipo More, che ora parte da 12.500 euro. Consapevole del momento difficile, FCA non vi fa pagare subito ma a partire dal prossimo mese di settembre, così che possiate passare in tranquillità le difficili settimane a venire.

Il prezzo di partenza si rifà alla Tipo Street More e non include gli oneri finanziari relativi al finanziamento di FCA Bank - che prevede un TAN del 6,45% e un TAEG del 8,82%. A bordo della Tipo Street More troviamo di serie interni neri, schermo touch Uconnect da 5 pollici con radio USB-Bluetooth, volante in pelle con comandi audio integrati, servizi Uconnect Live Services.

Per chi volesse ancora di più, a listino è possibile trovare anche le nuove Tipo Sport More e Tipo Mirror More, trovate il sito ufficiale giù in basso, in fonte.