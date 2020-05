FCA ribadisce l'impegno su Maserati: nuovi annunci al Maserati Day

Sulle nostre pagine lo abbiamo già riportato più volte: Maserati sta attraversando un periodo di profonda rivoluzione che, se non stravolgerà completamente il modo di fare del brand, cambierà radicalmente le motorizzazioni e quindi il cuore pulsante delle vetture del Tridente.

Allo stesso tempo può sembrare che al momento non succeda nulla, che non ci siano annunci, novità o aggiornamenti, ma possiamo assicurarvi che sotto traccia le cose si muovo di gran carriera. Il Gruppo FCA adesso ci ha tenuto a ribadirlo, e a insistere sull'impegno attuale nella crescita di Maserati attraverso nuovi modelli, annunciati e non.

A dirlo è stato il CEO di Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, che ha risposto a una domanda a una conference call con gli analisti facendo varie precisazioni:"Abbiamo spostato il Maserati Day per accertarci che quante più persone possano viaggiare ed essere presenti a Modena. Penso che sarà un giorno molto, molto importante per mostrare al mondo i piani di Maserati. In termini di prodotto non prevediamo alcun ritardo sostanziale nella nostra pianificazione. L'anno scorso abbiamo dedicato molto tempo al brand Maserati." Insomma i piani paiono essere molto chiari, e se l'evento non si terrà più a settembre, magari entro la fine dell'anno potremmo comunque assistere alla presentazione di numerose novità.

Il CEO di FCA ha poi detto che "è stato completato il leadership team sotto la guida di Davide Grasso, e ore è in procinto di cambiare davvero tanto. I nostri clienti percepiscono che questa fase è ben avviata. Penso che l'attuale gruppo dirigente sia incredibilmente concentrato e ho molta fiducia in loro sapendo che questo sarà un anno molto difficile per il brand."

E' palese il fatto che, se nel corso degli ultimi mesi c'è stata una calma quasi piatta, la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo potrebbero ribaltare completamente la situazione mostrando agli appassionati di Maserati tantissimo nuovo materiale. Nel frattempo però il marchio ha condiviso il nome di una imminente vettura, la Maserati MC20 che potrebbe incarnare una supercar leggera dalle prestazioni eccezionali, con un peso ridotto e almeno 600 cavalli di potenza. Restate sintonizzati subito dopo la fine dell'estate, potremmo vederne delle belle.