FCA punta sulla ricarica bidirezionale, in arrivo 700 posti V2G a Mirafiori

Il Gruppo FCA in collaborazione con Engie EPS e Terna ha presentato oggi l'espansione del progetto pilota V2G, acronimo di “Vehicle to grid”. Questa tecnologia permette alle vetture elettriche di scambiare energia in modo intelligente con la rete: l'auto oltre ad accumulare energia la può anche restituire.

FCA aveva dato via alla sperimentazione a Mirafiori nel settembre 2019 e ora si prepara ad una corposa espansione del suo piano. Nella prima fase sono state montate 32 colonne V2G, capaci di rifornire 64 veicoli, lo scopo era di raccogliere più dati possibili sul comportamento della rete e sulla logistica dei parcheggi. Entro la fine del 2021 l'impianto V2G di Mirafiori potrà ospitare 700 veicoli, diventando così il più grande impianto con tecnologia V2G al mondo. Per FCA questo è un servizio fondamentale nell'ottica del lancio della nuova 500 Elettrica. L'energia proverrà da circa 12.000 panelli fotovoltaici che garantiranno una produzione energetica annua di 6.500 MWh.

La tecnologia V2G stabilizza la rete evitando sovraccarichi e permette all'utente un risparmio sui costi di ricarica. Per fare un esempio concreto la vostra 500e accumulerà energia durante il periodo di massima produzione e la distribuirà all'interno della rete la notte, quando la produzione è a zero, o durante le ore di punta, quando ne è richiesta una quantità superiore. Attualmente il limite è rappresentato dalla maggiore usura della batteria, poiché con la V2G si compiono più cicli di ricarica; un problema che sicuramente sarà ridotto con l'evoluzione della tecnologia. Oltre a FCA anche Audi (con il SUV elettrico Audi E-tron) e Nissan hanno puntato fortemente sulla ricarica bidirezionale, reputandola una realtà produttiva in tempi brevi.

All'inaugurazione dell'impianto hanno partecipato anche il presidente FCA John Elkann e il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli.