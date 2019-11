FCA e PSA compreranno batterie, motori e telai da Tesla? È possibile

Durante gli scorsi giorni c'è stato un grande fermento in casa FCA e PSA, poiché ormai la fusione tra i due Gruppi è cosa fatta, e oltre a questo sono arrivati gli ottimi dati di vendita Fiat Chrysler per il Q3 di quest'anno. Durante la discussione di Mike Manley, CEO di FCA, sui risultati sono arrivate interessanti dichiarazioni.

Per riuscire a rispettare la promessa fatta da Carlos Tavares, CEO di PSA, di riuscire a produrre enormi quantità di vetture elettriche, il colosso emergente potrebbe chiedere aiuto a Tesla nel rifornimento di motori e batterie.

Secondo Business Insider Manley avrebbe detto di poter acquistare la piattaforma "skateboard" di Tesla. Questo sarebbe possibile perché "il cliente è agnostico" per quanto concerne batterie e propulsori dei veicoli elettrici. Il modo migliore per differenziarsi, a questo punto, sarebbe quello di apportare modifiche a sospensioni e stile di guida, prendendo due piccioni con una fava.

Certamente FCA è conosciuta il rapido sviluppo di nuove vetture, ma comunque la più veloce ha avuto un tempo di concepimento di 18 mesi, e Manley ha affermato che l'accordo di fornitura con Tesla scadrà nel 2021. Saranno capaci in questo lasso di tempo di creare una nuova EV basata sulla tecnologia della casa californiana? E inoltre, la scadenza dell'accordo andrà ad interferire poi sulla produzione e sulla vendita degli esemplari derivati? Al momento è troppo presto per dirlo.

In ogni caso FCA ha già da tempo in sviluppo delle proprie vetture elettriche. Su Maserati sono stati infatti lanciati enormi investimenti, mirati alla conversione degli stabilimenti per la produzione di EV, che porteranno al lancio sul mercato di tre nuovi modelli. Il primo probabilmente sarà la versione elettrica della Alfieri costruita a partire da un telaio di alluminio, e in arrivo entro la fine del prossimo anno.

A proposito di FCA, per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono stati programmati grossi miglioramenti alla qualità degli interni, date un'occhiata anche voi tramite queste immagini.