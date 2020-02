Il Gruppo FCA produrrà un pick-up elettrico? Ecco il Nikola Badger

Per chi non lo sapesse, Nikola Motor Company è una casa specializzata nella produzione di veicoli ibridi con sede a Phoenix, in Arizona. La società ha il nome che porta in onore del grande inventore Nikola Tesla, e adesso emergono interessanti rumors su una collaborazione della società con il Gruppo FCA.

Nikola infatti sta cercando un produttore di auto importante per assemblare il proprio pick-up Badger, ecco infatti le parole di un portavoce che ha parlato di:"congiunzione con un produttore utilizzando le loro componenti certificate e stabilimenti produttivi." A questo punto siamo estremamente curiosi di conoscere le eventuali parti in collaborazione, ma il Gruppo FCA potrebbe essere un ottimo candidato per vari motivi.

Il più concreto è il legame che unisce Nikola ad IVECO. La compagnia italiana fornirà supporto per la costruzione del nuovo Tre, veicolo che utilizzerà la piattaforma proprietaria S-WAY. IVECO è quindi controllata da CNH Industrial, che è a sua volta gestita da Exor. L'azionista di maggioranza di quest'ultima è la famiglia Agnelli, fondatrice di Fiat. Ad Exor appartiene il 29,98% dei diritti patrimoniali e il 42,11% dei diritti di voto all'interno di FCA, stando al sito ufficiale della holding. Per di più detiene il 26,89% dei diritti patrimoniali e il 41,68% diritti di voto per quanto concerne CNH Industrial.

A questo punto se IVECO produce i Nikola Tre, perché Ram non potrebbe assemblare le i Nikola Badger? Sarebbe un buon accordo non solo per Nikola ma anche per FCA: infatti sia Ford che General Motors hanno annunciato i loro piani riguardo lo sviluppo di un pick-up elettrico, e siamo certi che la casa italo-americana non voglia assolutamente restare fuori dalla competizione.

Nel frattempo è stato avvistato, non molti giorni fa, un pick-up Fiat ad alimentazione tradizionale tra i paesaggi innevati del Nord Europa. Il veicolo è destinato al mercato sudamericano, ma il suo debutto potrebbe farsi attendere. Imminente invece l'arrivo sul mercato della nuova Fiat 500 Hybrid: ecco il verdetto di AutoExpress.