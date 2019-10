FCA - Peugeot, si tratta la fusione: nasce un colosso da 180 miliardi di Euro?

Da Torino questa mattina è arrivata la conferma delle discussioni in corso tra FCA ed i francesi di PSA (il gruppo che controlla Peugeot e Citroen) per una potenziale fusione. La società di Torino ha confermato le discussioni in corso attraverso uno striminzito comunicato stampa rilasciato prima dell'apertura dei mercati.

Nella breve dichiarazione si legge che "a seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe PSA e il Gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobiles N.V. conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. FCA non ha al momento altro da aggiungere”.

Le prime indiscrezioni erano state pubblicate nella serata di ieri anche da quotidiano di spessore come il New York Times, che parlavano di un accordo vicino. Secondo il Wall Street Journal, il CEO di Peugeot Carlos Tavares diventerebbe amministratore delegato di una società paritaria composta dal 50% da azioni FCA e 50% di Peugeot "in grado di piazzarsi tra il terzo e quarto posto nella classifica globale dei costruttori di automobili". La presidenza del nuovo gruppo andrebbe a John Elkann, che avrebbe proposto uno schema simile a quello non andato in porto con Renault qualche mese fa.

Il manager andrebbe quindi a diventare presidente, con il francese che avrebbe in mano il comando operativo del gruppo. Complessivamente si parla di un fatturato superiore ai 180 miliardi di Euro.

La giornata di oggi però potrebbe essere decisiva in quanto nel pomeriggio si riunirà a Parigi il consiglio d'amministrazione di Peugeot che potrebbe dare il via libera all'affare. Domani toccherà ad FCA.