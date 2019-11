FCA al lavoro su un nuovo motore a 6 cilindri turbo: il brevetto

Appena ieri 11 novembre abbiamo scritto un articolo alquanto “preoccupato” in merito al futuro di FCA e alla sua tecnologia, pensiamo ai motori Firefly o Multijet che potrebbero essere sostituiti dai PureTech di PSA. Oggi invece veniamo a conoscenza di un brevetto relativo a un nuovo motore inline-six turbo.

Il progetto prende il nome in codice di GME-T6 (Global Medium Engine Turbo-6) e al momento è ancora in fase embrionale, già mostra però chiaramente i 6 cilindri in linea e un EGR (Exhaust Gas Recirculation) ridisegnato da zero. Il brevetto indica sì la costruzione di un nuovo potente motore, potrebbe però avere poco a che fare con ciò che abbiamo detto ieri: il progetto è stato infatti registrato negli USA con numero 10.247.142 presso l’US Patent Office da FCA US LLC, segno che il motore potrebbe essere usato quasi esclusivamente sui grandi pick-up d’oltreoceano - anche se questo è tutto da vedere.

Molto simile al motore 4 cilindri, la potenza aggiuntiva dovrebbe portare a un +25% di prestazioni, da un minimo di 360 CV a oltre 500, tanto da sostituire l’attuale 7.0 litri HEMI V8. Vedremo in futuro cosa FCA e PSA faranno con questo nuovo motore, che potrebbero effettivamente montare anche su vetture più aggressive di un funzionale pickup, come magari un SUV dal DNA sportivo...