FCA Heritage celebra la Lancia Thema: dalla 'Ferrari' alla versione limousine

FCA Heritage ha celebrato in questi giorni la Lancia Thema, la splendida ammiraglia disegnata dal designer del secolo, Giorgietto Giugiario per l'Italdesign. Fu una vettura che univa la classe e l'eleganza tutta italiana, alla sportività innata di Lancia di quel magico periodo, e ancora oggi viene ricordata come una delle più belle mai prodotte.

Venne annunciata ufficialmente al Salone dell'Automobile di Parigi a settembre del 1984, quindi due mesi dopo avvenne la presentazione in quel di Torino. Era una berlina tre volumi con linee classiche ma moderne, dotata inoltre di un abitacolo spazioso, di gran lusso ed eleganza, il perfetto mix per fare breccia nel cuore degli automobilisti.

La vettura italiana era dotata di un motore base da 1.955 cm3 con iniezione elettronica in versione aspirata o con sovralimentazione turbo, ma in seguito ne vennero prodotte numerose versioni fra cui la Lancia Thema Ferrari, prima auto dotata di alettone retrattile, e serie che fece brillare gli occhi agli appassionati.

La 8.32 venne presentata nel 1986 con un motore di derivazione V8 Ferrari, un'iconica tonalità rossa e i cerchi in lega a forma di stella. Che dire poi della versione station wagon, che venne disegnata da Pininfarina, ma anche del modello Limousine commercializzato nel 1987.

Quest'ultima venne prodotta solo su ordinazione ed era caratterizzata dal terzo vetro laterale, uno spazio ovviamente più ampio fra i sedili e cerchi in lega da 15 pollici differenti rispetto a quelli di serie. Il passo era stato allungato di 30 centimetri, misurando quindi 4890 millimetri per un peso totale di 1.380 chilogrammi.

Senza dubbio ultra rara anche la versione della Lancia Thema Coupé realizzata dalla carrozzeria Boneschi, che eliminò le portiere presenti nella fila posteriore dei sedili. In realtà la vettura non venne accorciata, visto che il passo rimase lo stesso (2.660 mm), così come la lunghezza (4.605 mm), mentre fu portato più indietro il montante centrale di 15 centimetri, allungando quindi la porta.

Nel corso dei suoi dieci anni di vita, e dopo tre diverse serie, Lancia ha venduto 358mila esemplari di Thema, facendo divenire la berlina un vero e proprio status symbol.