FCA Heritage, tornano in produzione le parti di ricambio della Lancia Delta HF Integrale

FCA guarda al mondo dei collezionisti di auto d'epoca. L'azienda inaugurato il programma FCA Heritage, riprodurrà le parti di ricambio di alcune auto storiche eccezionali usando gli stampi dell'epoca e materiali moderni. Si parte dalla Lancia Delta HF Integrale.

Il progetto è in collaborazione con Mopar. L'obiettivo è quello di rendere nuovamente facili da reperire i ricambi originali per le vetture d'epoca. Così arriva una vera e propria linea di parti di ricambio ufficiali, si chiama Heritage Parts. Le parti verranno riprodotte in modo fedele, usando gli stampi originali conservati da FCA Manufacturing.

Si guarda anche alla sicurezza, dando alle auto d'epoca parti di ricambio affidabili, pienamente compatibili con le norme per l'omologazione attuali.

Si parte con l'amata Alfa Delta HF Integrale, le prime parti fornite nuovamente da FCA Heritage sono i paraurti anteriore e posteriore. Vengono forniti non primerizzati, spiega l'Ansa. I materiali non richiedono l'operazione di fiammatura. Tuttavia, la sabbiatura prima della verniciatura è a carico dei clienti.

I paraurti della Lancia Delta HF Integrale della linea Heritage Parts si possono già ordinare presso la rete autorizzata FCA o, in alternativa, da Mopar Store. Per il momento ci sono i paraurti della versione Evoluzione, per la Integrale invece bisogna aspettare il 9 dicembre.