FCA sta finanziando la Gigafactory 4 europea di Tesla? L'interessante tesi di un analista

Tesla sta per costruire il suo quarto impianto al mondo nella nostra Europa, la cosiddetta Gigafactory 4 della quale abbiamo parlato diverse volte su queste pagine. Perché torniamo a parlarne ora? Perché secondo un analista il Gruppo FCA avrebbe finanziato l'operazione.

Un'analisi che ha del clamoroso, poiché - almeno sulla carta - parliamo di due aziende concorrenti, che dovrebbero farsi guerra dal punto di vista commerciale. Come sappiamo però FCA è molto indietro con lo sviluppo dei veicoli elettrici, motivo per cui si è concretizzata la fusione con il Gruppo PSA, che ha già una piattaforma BEV pronta. In che senso dunque FCA avrebbe finanziato la costruzione della Gigafactory 4 di Tesla, che sarà costruita in Germania?

Ce lo spiega Ben Kallo, analista della Robert W. Baird & Co., rispolverando la storia delle quote a zero emissioni acquistate a Tesla da parte di FCA. Come forse saprete, l'Unione Europea ha chiesto a tutti i produttori di avere line-up con emissioni di CO2 medie di 95 g/km a partire da questo 2020, FCA però si trova molto al di sopra di questa soglia, per evitare le pesanti sanzioni ha così stretto un accordo con Tesla per comprare, letteralmente, quote a zero emissioni per abbassare la propria media. Una pratica che può sembrare assurda ma che è legale e accettata dall'Europa.

Ebbene per questo accordo si pensa che FCA sborserà non meno di 1,8 miliardi di euro da qui al 2023, con pagamenti da circa 150-160 milioni a trimestre. Sarebbero esattamente i soldi con cui Tesla starebbe costruendo l'impianto tedesco, per il quale ha già iniziato a disboscare un'area di circa 150 ettari. Si tratta ovviamente di una tesi molto metaforica ma che ha perfettamente senso.

Potremmo semplificare in questo modo: la gestione "tradizionale" di FCA dell'ultimo decennio ha portato praticamente a finanziare la fabbrica europea di un potenziale concorrente. FCA infatti ha intenzione di lanciare le proprie auto elettriche già a partire da questo 2020, grazie alla tecnologia PSA, vetture che probabilmente sarà più difficile vendere dal 2021 con l'arrivo delle Tesla europee... di contro Elon Musk e soci stanno costruendo un'intera fabbrica a costo zero, con i soldi ricavati dalle quote cedute. Geniale, vero?