Gruppo FCA, finanziamento BEI da 300 milioni per boost alle elettriche

Anche FCA inizia a tirare fuori l'arsenale pesante. Un nuovo finanziamento BEI da 300 milioni di euro sosterrà la rivoluzione elettrica di Fiat e Chrysler. Una parte importante del budget andrà a beneficio degli stabilimenti di Melfi e Mirafiori, che verranno attrezzati per sfornare auto ibride e plug-in e elettriche.

Proprio Mirafiori ospita la produzione della nuova Fiat 500e, la piccola city-car elettrica annunciata soltanto poche settimane fa — e che vede come testimonial Leonardo Di Caprio. Se Mirafiori si attrezza per gli EV, Melfi invece convertirà diverse delle sue linee di produzione per le ibride plug-in.

Ma il finanziamento di durata quinquennale sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti verrà anche usato per rafforzare il lavoro di ricerca e sviluppo di FCA per realizzare la tecnologia dei futuri EV del Gruppo. Così FCA nel comunicato diramato questa settimana:

"L’investimento di FCA nel triennio 2019-2021 sarà dedicato alla produzione su larga scala delle più avanzate tecnologie di sistemi di trasmissione sui veicoli elettrici tra cui l’installazione di linee di assemblaggio per la produzione di veicoli elettrici plug-in hybrid (PHEVs) presso lo stabilimento produttivo di FCA a Melfi (Italia) e la produzione di veicoli elettrici a batteria (BEV) presso lo stabilimento produttivo di Mirafiori."