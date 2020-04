FCA e Dodge: 'mandateci il design più eccessivo a cui riuscite a pensare'

FCA e RAM avevano lanciato un simpatico concorso. Oggetto del contest? Creare un Dodge Ram dal design più oltraggioso e eccessivo immaginabile, prendendo spunto dalle linee e dalla filosofia del brand ovviamente. Ecco cosa si sono inventati i ragazzi che hanno partecipato, alcuni dei render sono decisamente interessanti.

A giudicare le proposte sono stati niente poco di meno che Ralph Giles e Mark Trostle, i capi del design di FCA e Dodge.

I design pervenuti vanno dal futuristico al rally post-apocalittico. L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto Drive for Design del gruppo FCA.

I due giudici d'eccezione hanno selezionato 10 vincitori: Paul Piliste, Rezo Lomaia, Michael Stanfel, Morten Rabiee, Joshua Reese, Bryan Johnson, Robin Mathew, Ricky Ryan Goimarac, Jon Sibal e Sean Smith.

Il premio del concorso? Assolutamente nulla, se non la gloria. Che tirchi.

Drive for Design, un concorso più strutturato di quello che riguardava il Dodge Ram, ad ogni modo prevederà anche dei premi, incluso un iPad Pro con la sua Pencil e una borsa di studio.

A proposito di concorsi e automotive, di recente Tesla ha ha lanciato una lotteria dal premio davvero niente male: si tratta di un soggiorno in Nuova Zelanda in una bella struttura completamente eco-friendly. Il vincitore potrà anche contare su una Tesla di sua scelta per tutta la durata della vacanza.