FCA, Conte: 'FCA fa svolta nell'elettrico? È tempo di lavorare ad auto ad idrogeno'

Il premier Conte è intervenuto sulla fusione FCA-PSA, chiedendo rassicurazioni sulle sorti della manodopera italiana. Nella stessa occasione ha parlato anche di auto elettriche e veicoli alimentati ad idrogeno.

Così il Presidente del Consiglio sulla fusione FCA-PSA: "con il presidente John Elkann nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare, ho avuto ragguagli, ci siamo sentiti per telefono e parlati di persona: il Governo non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante. Quello di cui mi sono raccomandato è che questo progetto, che sicuramente mira a rafforzare l’azienda e quindi a consentirle di guardare al futuro con maggiore forza, con maggiore serenità anche negli investimenti, anche per quanto riguarda la sfida della competitività, non comprometta in nessun modo gli stabilimenti e l'occupazione in Italia. E questo vale anche per l’indotto, non riguarda solo una prospettiva di incremento e stabilità per gli stabilimenti Fca".

Rilanciare l'industria automobilistica italiana: "ritengo che sia giunto il momento di pianificare una nuova politica industriale —ha proseguito Conte— è questo il momento. Vogliamo inserire già nella legge di bilancio, attualmente all'esame del Parlamento, misure concrete per il rilancio del settore automotive".

Conte ha poi parlato anche del futuro dell'auto. "FCA ha annunciato la svolta nell'elettrico? Secondo me bisogna già lavorare anche sull'idrogeno".