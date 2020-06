FCA conferma 500X ibrida, nuovo SUV Alfa Romeo e Ghibli Ibrida

Qualcosa in casa FCA si muove. Dopo aver concluso l'accordo per la linea di credito da 6,3 miliardi di euro, il gruppo italo-americano ha implicitamente svelato i piani industriali per i suoi impianti italiani e il lancio di nuove automobili.

Partiamo subito dalla nuova Fiat 500X ibrida, che avrà a bordo un sistema Mild Hybrid a 48V (evoluzione del Micro Hybrid visto su Panda, 500 e Ypsilon), dunque sfumano i "sogni di gloria" che ipotizzavano una versione Plug-In Hybrid come già visto sulla Jeep Renegade - cliccate qui per saperne di più su tutte le tecnologie ibride in vendita. La vettura sarà assemblata a Termoli e con molta probabilità riprenderà il motore FireFly 1.3.

Confermato anche un nuovo SUV Alfa Romeo, vettura di Segmento C di derivazione Tonale, il prototipo presentato nel 2019 al Salone di Ginevra. L'auto dovrebbe arrivare sul mercato anche in versione ibrida, per essere prodotta a Pomigliano. Buone notizie anche per i fan Maserati, che vedranno arrivare la nuova Ghibli Hybrid e la variante ibrida del SUV Levante. La MC20 inoltre sarà totalmente elettrica e assemblata a Modena, parliamo dunque di vetture in grado di abbassare clamorosamente la media emissioni della gamma, così da rispettare le regole europee in materia.