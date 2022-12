FCA Bank lancia le carte di credito Futura e Drivalia: i pagamenti sono sostenibili

FCA Bank annuncia oggi il lancio di Futura e Drivalia, le due nuove carte di credito pensate per rendere i pagamenti sostenibili. Carta Futura offre un plafond da 3.000 Euro ed una serie di vantaggi e soluzioni di mobilità.

Realizzata in PVC riciclato, così come Drivalia garantisce degli extra sulle soluzioni di mobilità: dal noleggio a breve e medio termine agli innovativi abbonamenti all'auto, passando per il car sharing elettrico.

La quota annuale è a zero per il primo anno, ed entrambe le carte consentono di entrare a far parte dell'€co Club FCA Bank, vale a dire il programma fedeltà gratuito che permette di trasformare gli acquisti in uno stile di vita più attento all'ambiente. Accumulando punti €co (1 per ogni 10 Euro di spesa), sarà possibile ottenere sconti sui servizi di mobilità sostenibile ed accedere ad un esclusivo catalogo di prodotti, offerte e cashback di brand attenti alla sostenibilità.

Le carte Futura e Drivalia sono state presentate al Salone di Parigi e sono richiedibili e gestibili in maniera interamente digitale tramite l'applicazione My FCA Bank. Attraverso le due carte è anche possibile accrescere il valore dei propri risparmi con il Conto Deposito di FCA Bank, grazie ad un tasso fino al 2,55% di rendimento sui nuovi vincoli di conto deposito, tramite i voucher tempo riperibili nel Club FCA Bank.

Sempre a proposito di FCA Bank, qualche giorno fa abbiamo parlato del nuovo finanziamento istantaneo Instamoto.