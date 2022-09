Fatturato da record per Polestar: vendite auto aumentano del 123% rispetto 2021

I principali produttori di veicoli elettrici possono gioire, stando alle ultime news del mercato automotive: mentre la domanda di nuove Tesla sembra altissima agli occhi degli analisti, Polestar annuncia un fatturato record grazie a un aumento vertiginoso delle vendite.

Stando ai dati condivisi dal giovane marchio svedese e relativi ai primi sei mesi del 2022, il fatturato totale è passato dai 534 milioni di dollari dell’anno scorso a 1.047 miliardi di dollari, ergo un aumento del 95%. Al contempo, la casa automobilistica ha venduto 21.185 veicoli nella prima metà del 2022, ovvero il 123% in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

A guidare questo boom è Polestar 2, liftback venduta specialmente negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, Irlanda e Spagna; inoltre, ricordiamo che c’è all’attivo un accordo con Hertz per rendere disponibili 65.000 veicoli per il servizio a noleggio.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha affermato: “Abbiamo fatto importanti progressi nella prima metà del 2022 raddoppiando ricavi e volumi e quotati con successo alla borsa valori Nasdaq di New York. Inoltre, abbiamo mantenuto un forte slancio nella nostra raccolta di ordini globali e prevediamo di consegnare 50.000 auto ai nostri clienti quest'anno, rispettando la nostra guida alle vendite del 2022. Con diverse auto rivoluzionarie in arrivo, Polestar è pronta per un periodo di rapida crescita”.

Ora l’obiettivo è semplice: aumentare il numero di sedi e punti di servizio, oltre che arrivare alla consegna di 50.000 veicoli nel 2022. Nel frattempo, vi rimandiamo alle prime immagini del SUV elettrico Polestar 3, il quale arriverà nel mese di ottobre.