Fate un tuffo negli anni '50-'60 con questo video: quante auto iconiche!

I tuffi nel passato sono sempre fantastici e spesso avvengono a sorpresa, contribuendo alla loro bellezza. Un caso recente è stato la vendita della Cizeta V16T di Giorgio Moroder. Nel corso degli ultimi mesi, però, in rete sono anche apparsi filmati rimasterizzati della California negli anni ’50 e ’60, mostrandoci storici veicoli di allora.

I filmati che trovate in copertina e in fonte a questa notizia mostrano le strade di San Francisco e altre zone della California nell’arco dei venti anni post-bellici dal punto di vista delle cable cars cittadine, ergo dei tram. Il traffico abbonda, ma anche il numero di cittadini su marciapiedi e persino in mezzo alla strada non manca; ciononostante, sia dal video che dall’audio si nota proprio uno stile di vita diverso da quello frenetico odierno.

Ad abbondare sono però anche storici veicoli di allora: troviamo tantissime Chervrolet, tra cui delle interessanti Corvette C1, ma anche Austin Healy e una miriade di vecchi cab. Il tutto viene condito da iconici cartelloni e poster pubblicitari, in un’atmosfera che fino a oggi abbiamo visto solo nei film.

In un altro video ove si vede Los Angeles negli anni ’50, invece: la zona ripresa è il Wilshire Boulevard, oggi ricca di musei come il Petersen Automotive Museum e, al tempo, nel periodo di massimo splendore. Le auto d’epoca sono incredibili e vederle a colori a tale qualità è una meraviglia. I più curiosi potranno poi guardare altre riprese storiche sul medesimo canale, tra cui un filmato rimasterizzato del Bronx negli anni ’40. Insomma, un imperdibile ritorno a quasi ottanta anni fa!

Intanto si guarda anche verso il futuro, con le nuove Tesla cresciute a dismisura nel 2021.