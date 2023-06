Se fate tanti km ogni giorno meglio non puntare sull'elettrico: parola dell'ADAC

Se siete dei pendolari e non sappiate quale auto acquistare per macinare ogni giorno svariati chilometri per recarvi sul posto di lavoro, allora siete nel posto giusto. Su questa pagina vi racconteremo i risultati di un'indagine dell'ADAC, il club tedesco dell'automobile, che si è soffermata appunto sulle vetture più adatte ai lavoratori.

Dopo aver svelato le auto più affidabili sul mercato 2023, e dopo aver spiegato quali sono i guasti più comuni sulle auto elettriche, l'ADAC ha cercato di individuare le vetture più adatte ai pendolari.

La prima cosa da sapere è che per questi tipi di lavoratori è necessario individuare un'auto che sia confortevole, e nel contempo che sia dotata dal punto di vista tecnologico. Importanti sono anche i costi operativi, nonché il consumo di carburante, anche a livello di impatto ambientale.

L'ADAC continua a consigliare i diesel per coloro che si spostano molto durante l'anno, (almeno 20mila chilometri all'anno), mentre per le distanze più brevi, o per chi utilizza l'auto soprattutto in città, meglio benzina o ibrida.

L'auto elettrica dovrebbe invece essere presa in considerazione solo da chi può godere di una infrastruttura di ricarica casalinga o che comunque abbia possibilità di accedere ad una colonnina nel corso del tragitto casa-lavoro.

Lo stesso si può dire per un veicolo alimentato a gas: l'importante è che sia accessibile una stazione di rifornimento. Dopo questa lunga premessa, veniamo quindi all'elenco delle auto consigliate dall'ADAC, ricordando che si tratta di un'indagine realizzata in Germania.

Per quanto riguarda le auto diesel ai primi posti troviamo la Golf 2.0 TDI, la BMW 118D, mentre per le vetture a benzina bene l'Audi A1 Sportback 30 TFSI S tronic e l'Opel Astra 1.2 Turbo. Per gli ibridi plug-in l'automobil club tedesco suggerisce la Kia Sportage 1.6 T-GDI ibrida plug-in AWD automatica e la Peugeot 308 SW 1.6 Hybrid 180 e-EAT8, infine, per quanto riguarda le auto elettriche, Mercedes-Benz EQA 250 e la Tesla Model 3 Standard Range Plus.