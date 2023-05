Fast X e non solo, queste sono le 8 auto più belle della saga Fast & Furious

E' finito il conto alla rovescia: dai ieri, 18 maggio, è finalmente disponibile nelle sale cinematografiche italiane Fast X e tutte le sue spettacolari auto, alcune delle quali davvero interessanti.

Nel corso degli anni la saga di Fast & Furious ci ha abituato a vetture davvero incredibili, ma quali sono le più belle? Cerchiamo di scoprirle assieme a cominciare da una delle più iconiche, la Dodge Charger R/T di Toretto utilizzata nel primo storico capitolo. La vettura del 1970 era una vera e propria bestia, capace di “decollare” a seguito dell'accelerazione e di una potenza inaudita.



Immancabile è la Toyota Supra sempre del primo capitolo di Fast, la splendida supercar nipponica colorata di arancione con cerchi cromati, alettone e spoiler un po' ovunque. Con il suo famoso motore 2JZ-GTE sotto il cofano e i kit di protossido di azoto, è protagonista di una memorabile gara al semaforo con una Ferrari.



Altra auto iconica di Fast & Furious è la mitica Skyline R34 blu venduta di recente ad un prezzo monstre, e guidata da Paul Walker. E' una vettura che ha bisogno di ben poche presentazioni essendo una delle auto più amate non solo degli anni '90 ma di tutti i tempi. Con il suo motore biturbo da 500 cavalli regalava prestazioni davvero da supercar, ed esternamente appariva maestosa e ben piantata a terra: davvero un gioiello.



Altre due auto splendide apparse in Fast & Furious sono le due Mazda RX-7 Veilside apparse sia in Fast 1 (quella guidata da Toretto), che in Tokyo Drift (guidata da Han). Se nel primo capitolo la coupé giapponese era interamente di colorazione rosso, in Giappone era invece bicolor arancione e nera. Che dire poi della musica del motore rotativo B13, davvero un sound sublime.



Altro mezzo storico della saga di Fast è la Dodge Charger Daytona di Toretto del sesto capitolo. Si tratta dell'ennesima versione della Charger proposta nella saga e in questo caso viene utilizzata da Dom a Londra per sfidare Letty, che nel frattempo aveva perso la memoria. E' una delle icone della storia delle auto americane con il suo inconfondibile muso a punta e il suo alettone a dir poco vistoso.



Chiudiamo con l'ultima supercar apparsa nella saga, leggasi la spettacolare McLaren Senna di Fast X. Si tratta di un'auto da 800 cavalli che nell'ultima pellicola viene guidata da Jason Statam e che regala prestazioni quasi da Formula 1: da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e una velocità massima di 340 km/h, da paura!