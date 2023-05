In Fast X Han regalerà derapate a bordo di una mitica Alfa Romeo 2000 GT

Come vi abbiamo già raccontato, in Fast X ci saranno un sacco di belle auto fra cui anche un'Alfa Romeo 2000 GT di colore arancione con tanto di strisce nere. Si tratta di una vera e propria perla italiana che sarà condotta nella pellicola da Sung Kang, attore americano di origini sudcoreane che nella serie di Fast & Furious interpreta Han Lue.

A discapito delle indiscrezioni di qualche settimana fa secondo cui avrebbe dovuto guidare una Nissan 400Z in Fast & Furious 10, per il decimo capitolo della serie sarà a bordo di un cavallo di razza tutto italiano del 1971.

Si tratta di una vettura che probabilmente sarà senza dubbio meno appariscente di una sportiva americana o di un bolide tedesco, ma stiamo parlando comunque di un'auto con 172 cavalli e una velocità che sfiora i 200 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 in 7,2 secondi.

E' quindi perfetta per sfrecciare fra le strade di Roma, come del resto appunto Han farà, inseguito dalla polizia. Tra l'altro la storia di Han è alquanto complessa e curiosa nella saga di Fast & Furious, tenendo conto che lo stesso attore fece la sua presenza per la prima volta in Tokyo Drift, oltre tutto non come personaggio principale, bensì come supporto a Sean Boswell (Lucas Black) per insegnargli a driftare.

Han, famoso anche per aver sempre qualcosa in mano da stuzzicare, mostrò le sue grandi abilità di guida prima di morire durante un incidente in pieno centro a Tokyo. Il suo fu però solo un decesso apparente visto che Han ritornò in Fast 9 dopo che Mr. Nobody, interpretato da Kurt Russell, lo assunse come spia, simulando appunto la sua morte.

Se non abbiamo visto l'attore di origini sudcoreane in Fast 7 e The Fate of the Furious è semplicemente perchè a livello temporale i due film narrano fatti avvenuti dopo Tokyo Drift, a differenza invece di Fast 4, 5 e 6 che invece avvengono prima degli eventi giapponesi.

Ora rivedremo l'attore mentre deraperà sulle strette strade italiane a bordo di una vettura inusuale, tra l'altro di colore arancione, un richiamo alla Mazda RX guidata proprio dall'attore nel terzo film.