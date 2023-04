Fast X, ecco tutte le auto che vedremo nel nuovo film: ci saranno anche 3 italiane

Manca meno di un mese all'uscita ufficiale di Fast X, nuovo attesissimo capitolo della saga Fast & Furious. Il film sarà nelle sale il prossimo 18 maggio, e stando ai trailer pubblicati promette un sacco di adrenalina ma soprattutto tante auto davvero interessanti.

Abbiamo cercato di raccoglierle tutte vedendo anche i filmati rilasciati, a cominciare da due Alfa Romeo. Forse non tutti sanno che Fast X sarà ambientato anche in Italia, precisamente a Roma, e da alcuni video circolanti negli scorsi mesi è emerso un inseguimento di una mitica Alfa Romeo GT 2000 con tanto di livrea arancione con barre nere.

Spazio anche ad un'altra vettura di Arese, la mitica Alfa Romeo 159 dei carabinieri, anche questa utilizzata negli inseguimenti. Fra le vetture tricolore troveremo anche una Gallardo di colore oro, quella che ad oggi è la Lamborghini meno cara in vendita.

Non mancheranno ovviamente le muscolose vetture americane a cominciare dalla mitica Dodge Charger R/T del 1970, fra le muscle car più iconiche di sempre e fermamente in possesso di Toretto nonostante le botte ricevute nel corso dei vari film.

Spazio anche ad una recentissima Charger, precisamente una SRT Hellcat Redeye Widebody del 2023, protagonista con una verniciatura grigia e uno splendido kit widebody. Fra le classiche anche una Chevrolet Impala guidata da Jason Momoa, che nel film interpreterà Dante, in cerca di vendetta dopo aver perso la famiglia durante il famoso inseguimento in Brasile sul ponte.

Restando in America troveremo una Ford Fairlane classic del 1966 ma anche una mitica Chevrolet El Camino. Non poteva ovviamente mancare il Giappone, e in questo caso ci sarà spazio alla Datsun 240Z, una delle auto sportive giapponesi più belle di sempre, dotata anch'essa di un kit widebody.

Presente anche una Nissan Silvia S13 bianca, nonché una spettacolare Porsche 911 GT3 RS (997), che pare sia coinvolta in un'enorme esplosione che probabilmente le costerà la carriera. Non ci sarà invece alcuna Nissan Skyline GT-R R34, auto finita di recente all'asta dopo essere stata utilizzata dal compianto Paul Walker in Fast 4. Qui sotto il video con tutte le auto che vedremo in Fast X.