Fast & Furious Tokyo Drift, scena del passaggio pedonale era illegale: arrivò un arresto

Immerso nell'incantevole Giappone degli anni 2000, con il drifting al centro della narrazione, il film "Fast and Furios Tokyo Drift" si presenta come l'ultimo capitolo della saga focalizzato esclusivamente sulle auto (a detta degli esperti). Un retroscena rivela che alcune scene sarebbero state girate in maniera non proprio legale.

Infatti tra le peripezie del "dietro le quinte", si dipana un'aneddoto intrigante legato a una scena iconica: l'inseguimento che converge nell'incrocio di Shibuya. Questo crocevia, affollato da oltre un milione di pedoni ogni giorno, diventa il palcoscenico di una corsa mozzafiato tra le sportive giapponesi dei protagonisti Sean (Lucas Black), Han (Sung Kang) e DK (Brian Tee).

Era logico dunque presumere che gli Universal Studios, dietro la produzione della serie, abbiano ottenuto le necessarie autorizzazioni dalle autorità giapponesi per chiudere temporaneamente l'area al pubblico e immortalare la scena. Tuttavia, il Giappone si mostra rigido nel concedere tali permessi quando coinvolgono la chiusura di luoghi pubblici per fini cinematografici (ecco le 8 auto considerate più belle della serie di Fast and Furios).

Senza il benestare ufficiale, gli Universal Studios fecero un po' "di testa loro", filmando la scena notturna nell'incrocio di Shibuya senza il consenso delle autorità. Il risultato è una sequenza cinematografica spettacolare, ma la reazione delle forze dell'ordine giapponesi non si fece attendere.

Il regista Justin Lin, in un'intervista del 2009 a Digital Spy, svelò un curioso stratagemma adottato durante le riprese e "l'incidente con le forze dell'ordine". Egli rivelò che, una volta giunta la polizia sul set, un individuo affermò di essere il regista del film, senza che Lin ne fosse a conoscenza. Lin commentò: "Avevo questo ragazzo e pensavo che avesse detto che ero io. Non sapevo cosa significasse."

In soldoni, il misterioso individuo, successivamente identificato come un capro espiatorio assunto dagli Universal Studios, si offrì volontario per assumersi la colpa delle riprese illegali. Il suo atto di coraggio e sacrificio lo portò in prigione, proteggendo così il regista Lin da eventuali conseguenze legali.

A livello di redazione, ovviamente, seguiamo molto il mondo tuning e il suo "evolversi" nel tempo. Non è certo con la saga di Fast and Furios che tale pratica iniziò a diffondersi (questo è lapalissiano da dire). Tuttavia, vi abbiamo lasciato un articolo dove abbiamo ripercorso la storia del tuning nei vari decenni, anche prima della "messa in rilievo" cinematografica.