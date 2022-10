In Fast & Furious 10 Vin Diesel guiderà una Charger elettrica e non sarà la sola auto EV

Il mondo dell’auto sta virando molto velocemente verso la propulsione totalmente elettrica e a emissioni zero, e anche le pellicole cinematografiche si adeguano ai trend del momento, anche quelle più impensabili: tra le protagoniste del prossimo capitolo di Fast & Furious infatti vedremo diverse auto EV. Chi lo avrebbe mai detto?

Una delle icone dell’intera saga è chiaramente la Dodge Charger guidata da Vin Diesel che abbiamo visto in tutte le salse, da quella originale fino a quella modificata appositamente per il fuoristrada. Ebbene, nel decimo capitolo della saga Toretto guiderà la Dodge Chager Daytona SRT EV presentata durante la Dodge Speed Week.

A questo punto una domanda sorge spontanea: nel corso della saga abbiamo perso il conto del numero infinto di manate sul cambio ad opera di O’Conner e compagnia, e adesso come faranno con le auto elettriche? Lo scopriremo soltanto all’uscita del film, ma grazie ad un filmato che ha immortalato i mezzi durante le riprese, abbiamo scoperto che la Charger EV sarà in ottima compagnia: a bordo di un camion infatti c’è anche una DeLorean Alpha5 EV (ammirate la DeLorean Alpha5 EV a Pebble Beach). Chissà dunque cosa ci aspetta, forse una sfida finale tra vetture elettriche.

È difficile fare pronostici dunque non resta che aspettare l’arrivo della pellicola per scoprire cosa c’è in serbo per noi, ma voi avreste mai scommesso sulla presenza di auto elettriche in una pellicola come Fast & Furious? Diteci la vostra nei commenti qui sotto.