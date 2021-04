Il Farizon AD21 sfida il Tesla Semi: ecco il camion con batterie sostituibili

Il mondo dei veicoli sta attraversando un periodo di grande rivoluzione, e questo riguarda anche i mezzi di trasporto pesanti. Il Tesla Semi ha infatti calamitato l'attenzione degli osservatori e fornirà un precedente da analizzare con cura, ma adesso c'è un'altra proposta molto interessante nel segmento dei camion pesanti.

Grazie al giornalista britannico Greg Kable, che è solito condividere informazioni preliminari sui progetti del colosso dell'automotive cinese Geely, ha infatti appena pubblicato interessanti immagini su un nuovo autoarticolato a zero emissioni in sviluppo presso il team ingegneristico del gruppo asiatico: il Farizon AD21.

Come potete notare voi stessi dai due scatti in fondo alla pagina, si tratta di un prodotto dallo stile futuristico, il quale arriverà sul mercato con la promessa di un'aerodinamica di primissimo livello. In tal senso è chiaro che fendendo meglio l'aria, si punta soprattutto a massimizzare l'autonomia per singola carica.

Un elemento di particolare interesse concerne poi la possibilità di sostituzione del pacco batterie che, nonostante avrà un range considerevole, permetterà al conducente di inserire una batteria nuova in pochi minuti e di riprendere quindi il viaggio senza dover attendere troppo alla colonnina di ricarica.

Per il momento Kable ha parlato solo di questo, e ha aggiunto che "AD21" è soltanto un nome identificativo del veicolo in sviluppo, quindi è lecito aspettarsi una nomenclatura più accattivante. Infine un fatto peculiare è che il Farizon è stato progettato principalmente in Europa, e nonostante ciò la compagnia avrebbe in mente di indirizzarlo al mercato cinese, dove le durissime leggi contro i camion alimentati a diesel renderanno praticamente illegale quasi ogni modello in circolazione presso le enormi città del Paese (in molti casi piuttosto inquinate).

Nella speranza di ricevere informazioni fresche quanto prima (si vocifera una presentazione verso la metà di quest'anno) vogliamo rimandarvi al test su pista dell'imminente Tesla Semi: ecco il tir elettrico mentre sfreccia in pista. Il veicolo è oramai deve soltanto essere perfezionato, e da parte nostra non vediamo l'ora di poterlo osservare in strada.