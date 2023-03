I fari della Volvo EX90 sono fra le cose più belle che vedrete su un'auto: il video

Sono a dir poco affascinanti e complessi i fari anteriori del nuovo SUV elettrico di Volvo, EX90. La vettura, che verrà commercializzata nel 2024, è dotata di un'illuminazione futuristica che lascia davvero senza parole: vedere per credere.

La Volvo EX90 è una delle auto più avanzate dal punto di vista tecnologico, prossima ad entrare in circolazione. Sarà ad esempio fornita di sensori che scansionano la strada, ma anche telecamere nell'auto per impedire di dimenticarsi un bambino che dorme, e anche un controllo sugli occhi del guidatore per capire se gli stessi siano puntati o meno sulla strada, prevenendo così gli incidenti da colpi di sonno.

Fra la tecnologia presente sull'EX90, come detto in apertura, anche dei fari straordinari, qualcosa di mai visto fino ad ora sulle auto. Si tratta di un'evoluzione del “martello di Thor” che Volvo ha presentato per la prima volta sulla XC90 di seconda generazione (2015).

"Questi fari sono probabilmente i fari più complessi che abbiamo mai costruito", ha detto Gaurang Kalsaria, responsabile dei futuri veicoli di Volvo Cars Americas, durante un'intervista con Jalopnik. "Durante il giorno vedremo il design del martello di Thor mentre di notte si apriranno e mostreranno i LED completi".

Sei in totale gli elementi che compongono la testa del martello, più altri dieci che invece caratterizzano il manico. Di giorno gli ulimi dieci elementi si illuminano come luci di marcia, mentre quando si vuole accendere gli abbaglianti, il martello si spalanca orizzontalmente, rivelando il vero faro.

"C'è molto lavoro meccanico dietro alla loro realizzazione", ha detto ancora Kalsaria. Tra l'altro i fari lampeggiano in sequenza, per poi aprirsi, ogni qual volta che il guidatore accende la propria vettura, un po' come avviene in altri modelli di auto. “Le luci ballano per te. In un certo senso ti fanno l'occhiolino e poi si chiudono. È una di quelle caratteristiche che i clienti vorranno mostrare e dire "Ehi, guarda cosa può fare la mia macchina, può strizzare l'occhio'".

Questi tipi di fari saranno di serie sul SUV Volvo e saranno parte integrante di un design che farà della EX90 un'auto super aerodinamica con un CX di soli 0,29, un dato impressionante per un modello a 7 posti.