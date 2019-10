I fari delle Tesla sono tra i migliori in circolazione, secondo l'IIHS

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) non era stato molto buono con Tesla finora, infatti la valutazione sui fari riguardante la Model S non era stata eccellente, fatto che l'ha esclusa dagli onori dell'autorevole organizzazione.

Lo stesso valse per quelli della Model 3, che nelle versioni precedenti le avevano consentito appena un "Acceptable" come valutazione, la quale li poneva nella media automobilistica. Ma da allora i fari di serie sono stati notevolmente migliorati, stando alla casa produttrice californiana.

Per questo motivo The Fast Lane Care, noto canale YouTube che parla di motori, ha tenuto un test al riguardo, stilando due classifiche, inerenti le migliori e le peggiori automobili in tal campo. I test sono basati anche sui dati dell'IIHS, spiegandone anche i motivi e il come vengono effettuate le valutazioni da parte dell'ente statunitense.

Nella lista la Tesla Model 3 agguanta il primo posto della classifica inerente le migliori, mentre ad esempio Honda propone modelli che compaiono in entrambi i lati. In positivo spiccano la Genesis G90, l'Honda Insight, la Lexus ES 350 e la Mercedes-Benz Classe C, mentre nella parte negativa del tabellone finiscono la Dodge Charger, la Chrysler 300, la Honda Civic e la Chevy Volt. Nota a margine la bassa qualità dell'offerta Volkswagen, la quale coinvolge molti modelli del marchio tedesco.

L'odio che però circonda le Tesla pare essere molto comune, infatti durante gli scorsi giorni alcune di queste EV sono state rigate per motivi sconosciuti mentre erano ferme in vari parcheggi, come testimoniato dalla Modalità Sentinella che di recente ha registrato due casi, e uno di questi comprende anche un tentativo di irruzione.