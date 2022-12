I nuovi fari Porsche HD Matrix LED arriveranno nel 2023: illuminano fino a 600 metri

La sicurezza delle auto odierne è dovuta a tanti elementi, e tra questi ci sono i gruppi ottici, che negli ultimi anni si sono evoluti al punto da diventare dei veri propri concentrati di tecnologia oltre ad essere elementi di design, e ora Porsche ha tolto i veli dai nuovi fari HD Matrix LED che adotterà sui suoi modelli a partire dal 2023.

La nuova unità gestisce entrambi i fasci di luce, ovvero anabbagliante e abbagliante, e si compone di due fonti luminose per ognuno di essi: solitamente la parte abbagliante era composta da un elemento posizionato al centro, invece il nuovo design precede due unità Matrix nella parte più bassa del gruppo ottico.

La singola unità Matrix è composta da 16.384 LED spessi come un capello umano, a differenza delle unità attuali che adottano “soltanto” 84 LED (tanti modelli Porsche hanno lasciato la fabbrica incompleti per mancanza dei fanali Matrix), possono operare con un’intensità compresa tra i 160lx e 300lx, e sono il frutto dello sviluppo di diverse aziende che hanno collaborato assieme, ovvero Hella/Forvia, Infineon e Nichia.

"A 300 lx, è possibile proiettare gli abbaglianti fino a 600 metri", ha dichiarato ad Autocar il manager Light Module e responsabile della regolamentazione dei moduli di illuminazione, Benjamin Hummel. “Ma non si tratta solo di una certo range. Hai bisogno anche di una buona distribuzione della luce all'interno dell'intero campo. Abbiamo ottenuto questo risultato con quattro sorgenti luminose. La luminosità delle aree centrali e laterali può essere regolata in modo continuo per una maggiore illuminazione stradale. Una maggiore illuminazione porta a migliori prestazioni di illuminazione”.

I nuovi HD Matrix LED di Porsche avranno anche la possibilità di regolare il proprio fascio luminoso così da non abbagliare i veicoli che procedono in senso di marcia contrario, ma anche quelli che ci precedono, ma possono anche regolare la loro luminosità in maniera specifica, ad esempio per ridurre il bagliore proveniente dalla segnaletica stradale illuminata.

Porsche non ha ancora annunciato quale sarà il primo modello su cui debutteranno i nuovi gruppi ottici, ma in ogni caso verranno equipaggiati sui modelli 2023. E restando in tema di gruppi ottici, ricordiamo che presso H-Farm Audi ha presentato il suo futuro in fatto di illuminazione.