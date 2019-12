Questi fari per Nissan Skyline R32 sono ipnotizzanti e si comandano col controller del NES

Il mondo del tuning ha tanti detrattori e altrettanto numerosi estimatori. Mentre i primi ne criticano la possibile "tamarragine" e la violazione di componenti originali, i secondi ne esaltano la personalizzazione sia sostanziale che visiva, andando spesso a produrre creazioni geniali. Quest'ultimo è il caso del quale vi parliamo oggi.

Spesso aggiungere effetti luminosi alla vostra macchina può farvi incorrere nel rischio di risultare ridicoli, o addirittura minare la sicurezza degli altri automobilisti. Infatti accade spesso che vengano erroneamente installati enormi e potentissimi fari anteriori o barre di LED che possono infastidire gli altri utenti della strada ma, se i lavori vengono effettuati nel modo giusto e rispettando il prossimo, si può assistere a vere e proprie opere di genio.

L'esempio sano è stato portato con i fari posteriori di una Nissan Skyline R32, che risultano innovativi, futuristici e al contempo quasi ipnotizzanti. La realizzazione è a cura di Skeptic Innovations e Infinity Illuminations i quali non hanno soltanto rimpiazzato le vecchie luci alogene della Skyline, ma al loro posto hanno inserito delle fantastiche unità ottiche dal look olografico, che donano una grande profondità apparente.

Ma non finisce qui, perché l'illuminazione può esser gestita tramite un controller per Nintendo Entertainment System (NES) modificato. E, tra le altre cose, il team addetto ha programmato il pad per l'apertura e la chiusura della vettura tramite la pressione dei tasti "A" e "B", mentre il cofano viene bloccato o sbloccato schiacciando il pulsante "Select" e infine, ciliegina sulla torta è invece l'avvio del motore con l'attivazione del comando "Start". In pratica il sogno di ogni nerd appassionato di motori, e in calce vi sarà possibile trovare altro materiale al riguardo.

Per concludere vi rimandiamo invece a questa nuovo gadget di LEGO: una Nissan GT-R NISMO composta da 298 mattoncini, che compongono una vettura estremamente sportiva.