I fari 'magici' della Kia EV9 sono qualcosa di incredibile: ecco come funzionano

I fari della Kia EV9, spettacolare SUV elettrico a 7 posti svelato poche settimane fa, sono senza dubbio fra i più belli mai visti in un'auto. Dopo avervi mostrato gli spettacolari fari della Volvo EX90, ecco delle altre 'illuminazioni' davvero degne di nota.

La particolarità delle luce della Kia EV9 è che l'illuminazione risplende attraverso la vernice, un magico gioco di luci reso possibile grazie alla tecnologia avanzatissima di cui sono dotate le ultime vetture.

Quando le luci sono spente non si vedrà altro che il frontale verniciato del nostro sport utility vehicle, ma quando le luci saranno accese accadrà la magia: dei punti LED inizieranno infatti a brillare dove prima vi era appunto la carrozzeria.

Si tratta di stregoneria? Niente affatto, e a svelare il funzionamento delle stesse luci è Berk Erner, Senior Exterior Designer di Kia: “Volevamo fare qualcosa di molto high tech – ha raccontato - e quando l'ho proposto nella prima fase di progettazione, ho pensato che forse era improbabile che andasse in produzione. Ma il nostro fantastico team di ingegneri – ha continuato – ha pensato che avessimo potuto farcela. E sì, ce l'abbiamo fatta”.

In realtà il metodo utilizzato per accendere le luci della Kia EV9 non è così complesso, ma in ogni caso l'azienda sudcoreana è stata la prima ad introdurre questa modalità di illuminazione. "Fondamentalmente – ha proseguito Ernes – ci sono delle minuscole perforazioni nella vernice. Riesci a malapena a vederle e per quanto ne so è la prima auto di serie con questa soluzione”.

Ed in effetti vedere questi “buchi” nella carrozzeria non è alquanto facile neanche da vicino. Le luci tra l'altro sono anche personalizzabili: "C'è una specie di matrice dietro – racconta ancora il designer Kia - e puoi programmarla in modi diversi”.

Kia afferma che la vernice utilizzata per questa “magia” è una comune vernice, ed inoltre le luci in questione saranno un optional, quindi non di serie: ma in ogni caso sono davvero spettacolari.