Fari LED vietati? Jeremy Clarkson: 'Ok, torniamo ai giorni in cui c'erano le candele'

I fari led sono finiti nel mirino della critica negli ultimi mesi. Dall'inizio del 2024 sono infatti iniziate a circolare notizie che riprendono studi e sondaggi circa il fatto che gli stessi siano divenuti troppo pericolosi per gli automobilisti.

Nel dettaglio i fari led sarebbero ultraluminosi e in particolare nel Regno Unito è partita una sorta di crociata contro gli stessi, con il governo che starebbe prendendo in seria considerazione l'idea di bandirli dal mercato automobilistico.

Del resto la Gran Bretagna, dopo la Brexit e l'uscita dall'Unione Europea, può fare leggi a se, di conseguenza potrebbe introdurre anche tale divieto che comunque ora come ora appare bizzarro e che di fatto taglierebbe fuori dal mercato tutti i modelli più recenti e soprattutto premium, supercar e hypercar tanto amati oltre Manica. Come vi ricordiamo spesso e volentieri, Londra è la capitale delle fuoriserie e di recente è stata avvistata per le strade della city la prima Ferrari SF90XX Stradale consegnata.

E sulla questione dei fari led troppo luminosi non poteva di certo esimersi dall'esprimere il proprio parere il noto Jeremy Clarkson, conduttore di Top Gear e The Grand Tour, nonché giornalista, che attraverso la rubrica che cura settimanalmente sul Sun ha scritto: “In un sondaggio condotto su 2.000 conducenti, un incredibile 89% ha affermato che i fari delle auto di oggi sono troppo luminosi”, aggiungendo che: “Dicono che quando guidano di notte restano abbagliati”.

A quel punto arriva la “sentenza” del buon Clarkson, che con il suo classico stile irriverente commenta: “Ammetto che ciò potrebbe causare incidenti occasionali. Ma se tornassimo ai giorni in cui i fari delle auto erano come candele nei barattoli di marmellata, sospetto che ce ne sarebbero molti di più”.

Ovviamente è impossibile andare contro le opinioni di Clarkson, ma in ogni caso il problema persiste, soprattutto tenendo conto dell'alto numero di automobilisti del sondaggio che si è detto contrario ai fari ultraluminosi: cambiamenti in arrivo?

