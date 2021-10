I nuovi fari adattivi della Tesla Model Y possono fare qualunque cosa

Due giorni fa Tesla ha celebrato la fine dei lavori di costruzione presso il nuovo e gigantesco stabilimento proprietario di Berlino e, in concomitanza con i festeggiamenti, sono stati condivisi interessanti dettagli sulle Model Y da assemblare localmente.

Nel caso in cui vi fiondaste in fondo a questa pagina notereste una immagine e un video, entrambi condivisi dall'utente Paul Kelly su Twitter. Il materiale evidenzia i nuovi fari a LED adattivi del crossover californiano a zero emissioni, nonché le sue stuzzicanti capacità.

Purtroppo per il momento non abbiamo informazioni ufficiali approfondite circa questa sorta di tecnologia LED matrix, ma è praticamente certo che tutte le Model Y costruite a Giga Berlin ne faranno uso già dai prossimi giorni. Ora come ora le linee produttive non sono ancora partite per davvero, poiché la casa di Palo Alto sta aspettando il via libera definitivo da parte dell'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente (UFPA) tedesco, ma esso dovrebbe in realtà arrivare a giorni, se non a momenti.



A ogni modo i fari adattivi non servono soltanto a proiettare sui muri quello che più ci fa piacere (ecco come funzionano i fari adattivi Audi), ma anche ad incrementare la sicurezza dei nostri viaggi notturni. I fari adattivi possono infatti seguire l'asfalto anche nei tratti di strada più tortuosi permettendo al conducente di vedere più lontano. Il noto appassionato di motori Bjorn Nyland aveva precedentemente rivelato che le Model Y assemblate in Cina posseggono di certo un ottimo sistema di illuminazione, ma questo non va ad imitare il profilo delle curve, per cui il miglioramento sarebbe particolarmente apprezzato.



A proposito del nuovo impianto Tesla di Berlino, nelle scorse ore sui social alcuni appassionati hanno provato a calcolare il volume annuo che le linee produttive in questione possono garantire. In passato il CEO del brand, Elon Musk, aveva parlato di 500.000 esemplari ogni anno, ma a pieno regime Giga Berlin sforna auto ogni 45 secondi.